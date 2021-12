V aféře, která odstartovala vloni říjnu, bylo obviněno 20 lidí. Více než polovina z nich včetně Berbra a šéfa tehdy druholigového Vyšehradu Rogoze už ale z FAČR vystoupila a etická komise s nimi nemůže vést řízení.

V každé soutěži je plno Rogozů, řídí to malí „Berbři“, má jasno trenér Pecha

Vyšehrad se s vědomím Rogoze, který v minulosti dělal funkcionáře i v prvoligové Příbrami a Českých Budějovicích, podle etické komise dopustil několika disciplinárních prohřešků v podobě úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.

"Tohle byl asi nejsložitější případ na právní posouzení a vycházení z důkazů, protože těch byla opravdu velká spousta. Poměrně dlouho jsme zvažovali, jestli a jak Vyšehrad potrestat a jak s tím dále zacházet," řekl ve videu předseda etické komise Jan Eisenreich.

Vyloučení s okamžitou platností

"Nakonec jsme se rozhodli přeřadit Vyšehrad o dvě soutěže níž. S tím, že by to bylo platné okamžitě a Vyšehrad by již nenastoupil do jarní části soutěží. Po doručení usnesení má Vyšehrad pět dní na to, aby se odvolal. Pokud se odvolají, bude o nich rozhodovat odvolací komise. Pokud se neodvolají, šestým dnem je rozhodnutí účinné," doplnil.

Koval, Musil a Vitner dostali trest za to, že od Rogoze přijali nabídku za úplatu ovlivnit druholigový zápas Vyšehradu s Chrudimí, který se hrál vloni v červnu. Pražský celek v něm nakonec prohrál 1:3. "Těmto osobám byl slíben úplatek ve výši 170 tisíc korun za ovlivnění utkání. Oni nabídku přijali. Zápas se poté nevyvedl a oni peněžité plnění nedostali," prohlásil Eisenreich.

Skrytá kamera v aféře úplatků. Zmínka o darebácích, Rogoz se baví s "říďou"

Asociace má v kauze jako poškozená strana přístup k policejnímu spisu. Do médií v nedávných dnech unikly části odposlechů, v nichž figurují i jména řady funkcionářů z prvoligových klubů. Etická komise zatím s nikým z nich nezahájila řízení. "Není jednoduché probrat se několika tisíci stran těch spisů. My tady hovoříme, že něco má 1500 stran, to jsou odposlechy. A pak je tam několik dalších tisíc stran záznamů, výpovědí a tak dále, které jsme museli projít, abychom mohli rozhodnout," uvedl Eisenreich.

Všichni potrestaní se mohou odvolat k odvolací komisi. Etická komise se zatím nijak nevyjádřila k nedávno zveřejněným policejních odposlechům, v nichž figurují i funkcionáři z elitních klubů, třeba mistrovská Slavia a její někdejší sportovní ředitel Jan Nezmar.

Padly první tresty v úplatkářské aféře. Připomeňte si devět prodaných zápasů

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil z ČFL do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Etická komise FAČR může rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.