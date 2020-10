Podobné myšlenky se honí v hlavě dalším funkcionářům, trenérům, agentům.

Moc se o tom nemluví, ale duel Slavie na půdě dánského šampiona není jen bitvou o Ligu mistrů. Výsledek odvety určí další směřování českého fotbalu. Důvod je nasnadě. Pražané by v případě úspěchu vyinkasovali tučnou prémii za účast mezi smetánkou.

A bankovky v hodnotě minimálně 400 milionů korun by šly do různých kapes. Čína, hráči. Ovšem rozhodně by vydělaly i další kluby v Česku! „Jsou to peníze, na které si může sáhnout celý český fotbal, můžeme se zase někam posunout,“ řekl Starka.

Ano, v přání Slavii je ukryt pragmatismus. Příkladem může být jeden přestup, který se udál v zimě. Slavia z Olomouce přivedla talentovaného, ale nezkušeného stopera Davida Zimu.

Kouč Jindřich Trpišovský neváhal, vytáhlého teenagera hned zařadil do sestavy. Chytrý tah. Mladík pomohl k titulu, teď pomáhá v boji o Ligu mistrů.

Zima jako Král?

Hodně to zajímá právě Sigmu. Ta formálně za Zimu neinkasovala mnoho, kvůli daním šel do Edenu hostovat. Jenže na papíře stojí, že tak jako tak obdrží klub 30 milionů korun. A pokud by Slavia obránce zpeněžila dál, dostali by na Hané další provizi.

To se událo i loni v případě Alexe Krále, za nějž vyinkasovaly Teplice po odchodu do Spartaku Moskva podíl asi 50 milionů.

Navíc… Ostatní kluby (pomineme-li Spartu a Plzeň) profitují na rozmachu Slavie také jinak - sešívaní kupují hráče, ovšem všechny nevyužijí. Naděje/odložení borci tak míří na hostování (vyprávět můžou ponejvíce v Jablonci nebo Liberci a třeba i v té Příbrami).

I proto se fotbalová veřejnost dnes večer spojí a bude fandit Slavii.