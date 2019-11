Nigerijec Eric Adjei Kwame: Česko jsme si zamiloval

Je to už dvanáct let, co přišel nigerijský fotbalový obránce Eric Adjei Kwame do Česka. Po angažmá v několika klubech ve své rodné zemi se vydal na evropské dobrodružství a zamířil do nižší italské ligy. Z ní přešel do rakouského Hartbergu a tam si ho všimli zástupci tehdejších střížkovských Bohemians, kteří usilovali o postup mezi elitu.

„O Česku jsem toho moc nevěděl. Líbila se mi ale nabídka a možnost hrát o ligu. Navíc mi dal doporučení krajan Stanley Ibe, který v Bohemians hrál,“ vzpomíná Kwame. Do týmu ihned zapadl. Výraznou měrou pomohl k postupu mezi elitu. Jeho urostlá postava budila respekt. V lize ale odehrál jedinou sezonu a vrátil se zpět do Nigérie.

„Cítil jsem potřebu jít domů, jenže tam to nedopadlo podle očekávání, a rád jsem se zamířil zase do Česka,“ vypráví. Střížkovští Bohemians ovšem v té době začali ustupovat ze svých pozic. Dobře známý spor o název s partou z Vršovic byl v plném proudu. Sestoupili a pomalu se propadali do nižších soutěží. Tím skončila i Kwameho anabáze v zelenobílých barvách.

Navíc si zranil koleno a klub ho postupně posílal rozehrávat do nejrůznějších koutů na hostování. Nastupoval tak v Chomutově, Novém Bydžově, Jirnech, Benešově, Lhotě a před letošní sezonou přešel do pražského přeboru, v němž válčí v dresu Třeboradic.

„Hrál jsem vždycky tam, kde o mě byl zájem. V létě přestoupilo do Třeboradic ze Lhoty několik hráčů včetně trenéra Kabyla a já byl rád, že jsem opět v Praze,“ říká výbornou češtinou. Aby ne, jeho manželka je Češka a spolu mají čtyři děti. „Zamiloval jsem si tuhle zemi a už se nechci nikam vracet. Moc se mi tu líbí.“

Těžké začátky

Ovšem ještě k té češtině, jež patří mezi ty těžší jazyky na světě a není to s ní jednoduché. „Co vám mám povídat. Začátky byly hodně těžké, ale chtěl jsem se naučit co nejdříve,“ zdůrazňuje Kwame.

Jeho parťák z třeboradické obrany David Hruška k tomu říká: „Nejlepší je, když nám vypráví česky nějaké historky. To se nasmějeme.“ Na vážnou notu ovšem dodává: „Na hřišti má veliký přehled a vyhrává většinu soubojů. Do týmu zapadl výborně. Je s ním sranda, snaží se nám radit a být vůdčí osobností.“

V jednom z předních přeborových klubů není Eric Adjei Kwame jediným Nigerijcem. K sobě má ještě Stanley Ibeho a Mcdona Mbaha. „Vždy je lepší být v cizině s krajany,“ dodává. Určitě se na něj běžte podívat. Jeho urostlou postavu a cit pro hru nepřehlédnete.