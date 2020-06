Miroslav Pelta, bývalý šéf fotbalu, nakráčel k městskému soudu v Praze v zelené roušce se znakem svého klubu - FK Jablonec. Zasedl na lavici obžalovaných stejně jako Miroslav Jansta, šéf České unie sportu a druhé velké jméno v kauze, v níž jsou viněni z toho, že ovlivňovali tok peněz plynoucí do sportu.

Příliš dlouho si však v našlapané místnosti nepobyli. K jednání totiž nedorazila klíčová obžalovaná Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministryně školství Kateřiny Valachové.

Advokát Kratochvílové oznámil, že je jeho klientka v nemocnici - a bude v ní ještě dva týdny. „V sobotu se jí přitížilo. Navýšili jí medikaci,“ tvrdil právník soudkyni.

Jenže ta na jeho hru nepřistoupila. Už před procesem si v brněnské nemocnici vyžádala posudek, zda je Kratochvílová schopna dorazit na líčení. „Lékaři tvrdí, že při zachování určitých podmínek to možné je,“ prohlásila a hned poté proces přerušila.

Jasně tak naznačila, že by se exnáměstkyně v úterý měla do Prahy dostavit. „Pokud to tak nebude, bude se postupovat podle trestního řádu,“ řekla mluvčí soudu Markéta Puci. „V tuto chvíli však nechci konkretizovat, co paní Kratochvílové hrozí,“ doplnila.

Exnáměstkyně by mohla být sankcionována finančně - a to až do výše 50 tisíc korun.

Pět až 12 let věžení

Vedle Pelty s Janstou a Kratochvílové jsou obžalovaní ještě někdejší vysoký úředník ministerstva Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Jako právnické osoby stanou před soudem také FAČR a ČUS.

Všem obžalovaným hrozí pět až 12 let vězení. Obžaloba jim klade za vinu pokus o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Peltu navíc viní z podplacení a Kratochvílovou z přijetí úplatku.

„Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval se ozval, protože se mu nelíbil návrh na rozdělení dotace na rok 2017 a obdržel od státu navíc skoro 80 milionů korun. My jsme se ozvali s tím, abychom se pokusili návrh zkorigovat, a bylo nám sděleno obvinění a obžaloba,“ řekl šéf ČUS Jansta.

„Jsem souzený za to, že jsem upozornil na manipulaci úřednice, která na pozvání předsedy ČOV jezdila na lukrativní zájezdy – olympijské hry a na další jimi pořádané mezinárodní akce. Svévolně zfalšovala výpočet pro rozdělování peněz a jako předseda největšího spolku jsem se přirozeně cítil být ošizen a ozval jsem se. Bojoval jsem za peníze, které měly jít na činnost klubů po celé republice,“ doplnil.

Proces je zatím naplánován na celý týden. Jak se vyvine, však není jasné.