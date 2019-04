Devětadvacetiletý fotbalista nyní prožívá nejlepší období po svém přestupu z Podbrezové. „Vrátil jsem se víc připravený. Znal jsem českou ligu, oťukal se. Mužstvo se navíc více semklo. Předtím jsem vůbec nehrával,“ upozorňuje Podio.

Pod novým trenérem Michalem Bílkem však sympatický Argentinec neuvěřitelně ožil. V přípravě si řekl o místo v základní sestavě. A i když první duel s Mladou Boleslaví proseděl na lavičce, v dalším zápase proti Opavě nastoupil od začátku. Ševcům pomohl k výhře 2:1 a v sestavě už zůstal. „Z mé strany je to lepší. Dlouho jsem nehrál, nyní už se pomalu dostávám do formy,“ říká dobrou češtinou Podio.

Rodák z La Playosy si současné období stejně jako zbytek zlínského mužstva náramně užívá. Ševci jedou, po sedmi kolech jsou s šestnácti body čtvrtí. Lépe je na tom pouze Slavia, Plzeň a Sparta. „Na začátku jsme měli nějaké nedostatky, ale čím jsme spolu déle, tak to vypadá mnohem lépe,“ líčí Podio.

Zlínští v úvodu sezony baví. Hra má řád, nový systém se třemi obránci platí na většinu soupeřů. Borci ve žlutých dresech si vyhoví, protivníka nenechají vydechnout, a když mohou, zaútočí. Soupeře přitlačí a pustí, až je úplně vymačkaný. Jako citron. „Hlavní je, že jeden maká za druhého a všichni do toho jdou naplno. To je hlavní,“ říká Argentinec.

Fastavu skvěle funguje obrana, útočníci zase střílejí góly, ale hnacím motorem je středová řada, ve které po boku Afričana Traorého a kapitána Jiráčka září také skromný Jihoameričan. „V záloze nemám co dělat. Kluci všechno dělají sami,“ vtipkuje Podio. „Traoré kličkuje, Jiras se svými zkušenostmi je taky výborný. Já to jenom koriguji zezadu a snažím se být v prostorech, kam kluci moc nechodí. A zatím to funguje,“ usmívá se zlínský záložník.

Devětadvacetiletý fotbalista na trávníku vyčnívá přehledem, klidem a přesnými přihrávkami. Navíc zahrává většinu standardních situací. „Určuje to trenér. Nejsem takový hlavičkář, tak mě to nechává kopat,“ směje se Podio.

V sobotním duelu s Příbramí však přenechal trestný kop parťáku Beauguelovi, který útočil na hattrick. Hostující brankář Švenger ale dobře umístěnou ránu s obtížemi vyrazil. „Bogy odehrál fantastický zápas. Šlo mu to. Trestňák navíc kopl výborně. Škoda že to tam nepadlo,“ lituje borec, jenž v rámci programu Intercampus zkoušel před deseti lety štěstí v Interu Milán. Jelikož ale neměl italský pas a jeho vystavení by zabralo dlouhou dobu, odešel v osmnácti letech do Podbrezové. Nyní ve FORTUNA:LIZE hájí barvy Fastavu.

A pod dohledem zkušeného kouče Bílka září. „Trenér je výborný. Dává nám přesně to, co potřebujeme. Pokaždé nás na zápas dobře připraví,“ chválí nadřízeného Podio.

Že se nepotřebuje podbízet, ví každý. Spolupráci s bývalým reprezentačním koučem si ani Podio nemůže vynachválit. „Je náročný, ale ví, kdy to má uvolnit a kdy naopak přidat,“ říká Argentinec. Moravanům se pod známým trenérem daří. Ševci zatím prohráli pouze v Plzni, v dalších duelech už bodovali a po sedmi kolech jsou čtvrtí. „Pořadí zatím neřešíme. Konec sezony je daleko. Chceme vyhrát každý zápas,“ říká.

Rozjetý Zlín si nyní od mistrovských duelů odpočine. Na programu je reprezentační přestávka. „Aspoň můžeme dobře potrénovat a zapracovat na nedostatcích,“ uvedl Podio. Tréninkový proces ve středu vyplní pohárové střetnutí v Kroměříži. „Jelikož chceme jít dál, musíme na hřišti třetiligového soupeře vyhrát,“ ví Argentinec.

Podio pohledem trenéra …



Je na trávníku od toho, aby tu hru řídil„Pablo sehrál proti Příbrami výborné utkání. Po návratu z Ázerbájdžánu si začal věřit. Hned jak jsem ho viděl, poznal jsem, že má v sobě něco jiného než čeští fotbalisté. Zdobí ho klid, dobrá kombinace. Má jiný pohyb, dovolí si víc, umí vykrýt prostor i udržet míč. Jeho výkonnost jde opravdu nahoru. Hraje defenzivnějšího záložníka, takového rozehrávače. Je na trávníku od toho, aby tu hru řídil. Logicky se dostává do koncovky méně.



Protože má ale výbornou kopací techniku, zahrává většinu standardních situací. Ty Zlínu dříve dělaly problémy, někteří je nekopali dobře. Přitom v týmu vždy byli vysocí hráči a dobří hlavičkáři. Podio je zahrává nejlépe, proto jsem ho určil.“

Trenér Fastavu Zlín Michal Bílek