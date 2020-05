Smutná zpráva zasáhla český fotbalový svět v nočních hodinách v úterý 12. května. Bývalý fotbalový brankář Radim Novák prohrál svůj boj s rakovinou slinivky.

Symbolické heslo, které Radima Nováka provázelo po celou kariéru. VĚŘIT! | Foto: FK Ústí nad Labem

Ještě 23. listopadu 2019 stál v brance Junioru Děčín v zápase I. B třídy proti Bohušovicím nad Ohří. Jen málokdo by si pomyslel, že to je jeho poslední zápas v kariéře, a co hůř, že o šest měsíců později už nebude oblíbený brankář, kamarád a trenér mezi živými.