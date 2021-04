Fotbalový Pitín nemá žádné družstvo přihlášené do soutěže, na jeho hřišti nastupuje jen rezerva Bojkovic. Klubu chybí mládež, až na nejmenší benjamínky se po trávníku nikdo neprohání. Přesto se v posledních dnech oddíl z Uherskobrodska dostal do povědomí široké veřejnosti.

Fotbalista Ondřej Kúdela ještě jako hráč Slovácka v zimě 2008. | Foto: Stanislav Dufka

Důvodem je odchovanec a rodák Ondřej Kúdela, který do balonu začal čutat právě v malé obci na východě republiky. Právě z Pitína se přes Slovácko dostal až do Sparty, Mladé Boleslavi, Liberce a nakonec do Slavie, jejíž sešívaný dres nyní obléká.