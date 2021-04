Shrňme si, co se stalo. Roofe, jehož zákrok označili komentátoři různě po světě jako brutální a život ohrožující, bude velmi pravděpodobně zase brzy řádit v evropských pohárech. Funkcionáři z Nyonu usoudili, že není třeba větší trest.

Ne, tohle není vtip, byť to jako špatný vtip vypadá.

Deníkem oslovené osobnosti jsou v šoku. "Nechápu to," konstatoval Marek Jarolím, který je nyní trenérem slávistického béčka. Trest je podle něj naprosto nedostatečný. "Zasloužil by si mnohem víc, řekl bych třeba deset zápasů. Do fotbalu tohle absolutně nepatří," dodal.

Kdy by padl exemplární trest?

V této souvislosti se dá hovořit o tom, že UEFA nevyslala zrovna dobrý signál. Ochrana zdraví fotbalistů je na vedlejší koleji.

"Ano, jdou opačným směrem. Tohle byl likvidační zákrok," potvrdil Jarolím.

Ještě tvrdší byl ve svém komentáři Petr Švancara, další fotbalista se slávistickou minulostí, jenž pracuje pro Zbrojovku Brno. "Je to výsměch. Já od začátku tvrdím, že šlo o úmysl. Nevím, co horšího se mělo stát, aby tady padl nějaký exemplární trest," podotkl bývalý útočník.

Slavia by podle Tomáše Pešíra, šéfa Hráčské fotbalové unie, mohla podat protest. "Ale pochybuji, že by se něco změnilo," řekl.

Vzpomínka na faul Plechatého

Jen tak mimochodem, nedávno byl na koberečku UEFA i jeden sparťan. Disciplinární komise řešila, jak moc se provinil Dominik Plechatý. Možná už si ten faul nevybavujete - v posledním duelu skupiny s AC Milán (0:1) chtěl zabránit brejku, stíhal míč, ale zezadu trefil soupeře.

Výsledek? Na hřišti červená karta, z Nyonu pak přišla stopka na dva zápasy. A teď to porovnejte.

Zákrok Dominika Plechatého (od 4:43):

Zdroj: Youtube

Zákrok Kemara Roofea (celé video):

Zdroj: Youtube

Vše má ještě jeden podtext. Rangers - jako skotský šampion - zasáhnou do třetího předkola Ligy mistrů. To se hříšníka nebude týkat. Ale kdyby se celku z Glasgow povedlo postoupit (čekají ho dva soupeři), na základní skupinu (LM, nebo Evropské ligy) bude zpátky.

"Tady něco není v pořádku," konstatoval Pešír. "Hledejme za tím politiku," dodal Jarolím.

Kúdela dostal citelnější trest

Každopádně je tady jedno velké ALE. Tohle totiž pořád není z vyhroceného mače Rangers vs. Slavia všechno. UEFA během středy dořešila i údajný rasismus Ondřeje Kúdely a napadení, kterého se měl dopustit Glen Kamara.

Kamara dostal stopku na tři zápasy, český reprezentant nesmí zasáhnout do deseti zápasů!

Diskuse a spekulace nekončí, nicméně vzhledem k výše uvedenému je na místě otázka: "Je možné ve fotbale prosadit spravedlnost?"