Lingard zase střílí branky jako na běžícím páse a najednou slyší chválu ze všech stran.

Když ve známé pohádce upadla Sněhurka do věčného spánku, celé království truchlilo. Podobně tomu bylo také na Old Trafford, kde fanoušci smutnili nad špatnými výkony anglického klenotu. Jak se zbavit velkého smutku? Ve světě pohádek zafungoval princův láskyplný polibek, v anglické Premier League probral Lingarda k životu úder Kladivem.

Poté, co se přestěhoval do hlavního města, tým kolem českých reprezentantů Součka s Coufalem získal další trumf a útočí na věhlasnou Ligu mistrů!

Důkaz? Nevysoký útočník dal v devíti zápasech v dresu West Hamu hned osm branek a k tomu přidal čtyři asistence. Pohádka? Kdepak. Železná zbroj Kladivářů mu perfektně sluší a jeho znovuobrození baví celý svět.

Celé to skvěle vystihl český obránce Vladimír Coufal: „Když byl v United, působil na mě jako frajírek, co má peníze, žije si v luxusu a patří mu celý svět.“ Po jeho příchodu se však nestačil divit. „Když přišel, změnil jsem svůj názor. Je to fantastický kluk a výborný fotbalista,“ prozradil.

My potřebujeme jeho, on nás

Ono se není čemu divit. Lingard opravdu trpěl. Nadšení a radost ze hry vystřídaly pocity nezájmu a zoufalého neuspokojení. Trenér Solskjaer ho v letošním ročníku doslova přehlížel. Neodehrál jedinou minutu v Premier League, stejné číslo svítilo také v minutáži Ligy mistrů. Jména jako Bruno Fernandes či Marcus Rashford zapadaly norskému trenérovi do mozaiky mnohem více než osmadvacetiletý kanonýr.

Jako dítě v koutě seděl smutný Jesse Lingard ve svém bytě v Manchesteru a přemýšlel, co dál. „Musím něco změnit. Je mi dvacet osm a chci hrát, ne plýtvat časem,“ povzdechl si. Potřeboval vykřesat jiskru, která mu dá naději. Jenže v půlce sezony se nabízela jediná možnost: hostování.

Světová média začala hovořit třeba o Interu Milán, Portu či Newcastlu. Jenže to netušila, že o jeho služby zažádal také uznávaný trenér Moyes. „West Ham potřebuje Jesseho a Jesse dost naléhavě potřebuje nás,“ pronesl po podpisu anglického reprezentanta.

„Lingard se podruhé narodil,“ stálo na předních stránkách anglického tisku.

West Ham? Významná oblast východního Londýna, kde bohatství a čistotu nepotkáte. Propadliště. Místo s vysokou mírou bídy, krve a násilí. Pro kluka s vlastní módní značkou JLINGZ a nekončící slabostí pro moderní auta přímo ráj na zemi. Jenže přesně toto prostředí mu vlilo krev do žil.

Lingard velice brzo pochopil, o co mezi Kladiváři hraje a svá slova urychleně proměnil v činy. A ne obyčejné. Ba naopak, jeho střelecká mašina nastartovala obrátky všech strojů včetně českých exslávistů Coufala se Součkem. Slibná defenziva potřebovala vepředu pohotového střelce a ten přistál na Olympijském stadionu doslova na bílém podnose.

„Ten kluk hraje jako Messi,“ křičel po prvním poločase s Leicesterem (3:2) komentátor.

Měl by se dostat do kádru pro Euro

Ještě aby ne, když v prvním poločase sestřelil třetí tým Premier League dvěma brankami. Na hřišti si prakticky dělá, co chce. Pálí ze všech pozic a střílí góly jako na běžícím páse. Zařídil důležitou výhru nad Tottenhamem, Wolverhamptonem a nyní v bitvě o pohárovou Evropu udeřil znovu.

„Jeho výkon byl fenomenální, hrál opravdu neskutečně,“ oplýval se šťastný Souček. A Kladiváři tak žijí svůj sen i nadále. Zbývá posledních sedm kol a postup do nejslavnější soutěže světa mají momentálně ve svých rukou. A jestli někoho vynášet do nebes, tak právě Lingarda.

Svými skvělými výkony oslovil také reprezentačního kouče Garetha Southgatea, který jej po dvou letech povolal zpět do prvního týmu a s největší pravděpodobností odcestuje i na nadcházející Euro.

Otázkou zůstává, jak dopadne letní tahanice o rozjetého Lingarda. Nutno dodat, že je stále hráčem klubu, jenž nad ním v podstatě zlomil hůl.

Na veřejnost prosakují informace, že o znovu blyštivý klenot stojí londýnský rival z Arsenalu nebo německý Dortmund. Setrvání ve West Hamu se zdá být skoro nemožné. Podle britských médií totiž nemá West Ham dojednanou opci na přestup.

Znamená to, že Lingard v létě odejde a Souček a spol. už ho neuvidí. Desítky milionů liber za něj Kladiváři nedají…

Skandál v Miami



Psal se rok 2019 a Lingard trávil se svými spoluhráči z United volný večer v rámci přípravného turné v americkém Miami. Osmadvacetiletý kanonýr se rozhodl, že pro své fanoušky na sociálních sítích natočí malou exkurzi pětihvězdičkového apartmánu.



„V tomhle pokoji se stalo hodně prasáren, hodně zk******ch prasáren,“ začal komentovat své video. Poté pokračoval do ložnice spoluhráče Rashforda. „Nezapomeň se vyspat v tomhle pokoji, chlape,“ říká Lingard a mobil natočí na výhled z hotelu. Jeho pokoj opouštěl se slovy: „Podívejte se na ten zk******j výhled!“ Avšak zlatý hřeb teprve přišel. Zakončení přímo s noblesou. Celé natáčení totiž završil tím, že nafilmoval jednoho ze svých parťáků, jak provozuje sexuální hrátky s polštářem. „Super kámo, jeď,“ smál se.



Video ihned doputovalo do rukou trenéra Manchesteru Oleho Gunnara Solskjaera a ten si oba hráče pozval na kobereček. Fanoušci žádali vyhazov, ale k němu nakonec nedošlo. Skončilo u slovní výtek a Lingard se omluvil ve velkém stylu. Řekl, že video chtěl uchovat pouze pro individuální potřeby a že nemělo vyjít na veřejnost.



To udělat v týmu hrdého srdcaře Kladivářů Marka Nobleho, tak zřejmě pocítí pravou bídu východního Londýna.