Přestože o slávistického fotbalistu Simona Deliho v těchto dnech usiluje řada evropských klubů z různých lig, trenér Jindřich Trpišovský doufá, že opora zadních řad se rozhodne v Edenu zůstat. Věří, že neodejde ani další africký stoper Michael Ngadeu, který dnes s Kamerunem vypadl z afrického šampionátu.

Milan Škoda a Simon Deli | Foto: ČTK/ČTK

Deli má ve smlouvě výstupní klauzuli a zájem o něj projevilo několik klubů. "U Simona je to dané, karty jsou rozdané naprosto jasně. Má výstupní klauzuli, momentálně je o něj velký zájem z mnoha klubů z různých lig. Je to na jeho rozhodnutí, jestli s námi zůstane, nebo přijme jinou novou výzvu. Jsme domluveni na nějakém termínu, kdy by se to mělo rozseknout," řekl Trpišovský novinářům po výhře 3:0 v Československém Superpoháru v Trnavě.