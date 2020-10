V historii českého fotbalu zůstává spousta momentů, na které jsou fanoušci dodnes pyšní. S nostalgií vzpomínají na dloubák Antonína Panenky, připomíná se lob Karla Poborského i úžasný obrat s Nizozemskem na Euru 2004.

Ovšem pochopitelně existují i nepříjemné zážitky. Třeba zářezy rozhodčích - někdy menší, někdy větší.

Poslední z dílny nepochopitelných verdiktů přišel ve středu večer. Ondřej Kolář chytil penaltu Midtjyllandu, jenže místo euforie přišla rána od videa. Stál jednou nohou patou u čáry. Ne na čáře. Pokutový kop se opakoval a dál to znáte - Slavii utekla Liga mistrů.

Zlobili se fanoušci - oficiální účet UEFA zahltily nenávistné vzkazy (obvykle UEFA mafia).

Hlavou kroutili i experti. Současní či bývalí hráči, novináři (Jaromír Bosák mluvil o zločinu: "Za to by se ve středověku zavíralo do klády a v zimě koupalo v koši ve Vltavě."). A nemyslete si, záběry už v noci obletěly Evropu.

O přehmatu psali v Nizozemsku, kontroverzi zaznamenali v Rumunsku, už o tom referují v Polsku. A co teprve ve čtvrtek přes den…

Collina, pak Sparta a teď tohle

…nicméně. Po zmapování celé situace vzešlo najevo, že by byla chyba vinit jen hlavního rozhodčího (Damir Skomina je Slovinec jako Aleksander Čeferin, šéf UEFA). Pokyn dostal od rozhodčích u obrazovek.

Jejich jména? Massimiliano Irrati a Ciro Carbone.

Zatímco druhý pán je veřejnosti takřka neznámý, hlavní VAR je protřelý mazák. Řídil od videa poslední světový šampionát (za zavřenými dveřmi "hlídal" nejvíce zápasů ze všech). Proč tedy viděl moment, který jindy prochází?

Malá spekulace, která nepotěší Italy… Je klidně možné, že na český fotbal si na Apeninském poloostrově zasedli.

Důvodů byste našli řadu - a tím jsme zpět u těch zářezů.

1. V roce 2000 to byl Pierluigi Collina, jenž rozezlil zdejší národ odpískanou penaltou na Euru. Reprezentace kvůli smolnému závěru prohrála s Nizozemskem 0:1. "Tohle se nepíská," zlobil se po zápase Jiří Němec, hříšník v souboji s Ronaldem de Boerem. Držení za dres bylo patrné…

Připomeňte si zápas v sestřihu

Zdroj: Youtube

2. V roce 2015 to byl Paolo Silvio Mazzoleni, který bez debat zničil Spartu. Nepískl evidentní penaltu, vyloučil Marka Matějovského, ale dodnes se řeší, za co? "Sudí mi řekl, že jede domů spokojený," líčil Bořek Dočkal. Pražané v zápase 3. předkola Ligy mistrů padli s CSKA Moskva 2:3.

Připomeňte si zápas v sestřihu

Zdroj: Youtube

3. V roce 2020 to byl již zmíněný Massimiliano Irrati, který si u videa všiml centimetrového prohřešku Ondřeje Koláře. Je tohle důvod k opakování penalty, nebo ne? Těžko soudit, ale za pozornost stojí, že Italové naopak přes opakovačky neviděli penaltový faul na Jana Kuchtu.

Podívejte se na moment na snímku

Zdroj: Screenshot