„V reprezentaci mám zkušenosti s oběma posty, takže se pro mě nic nezměnilo. Vím, jaké tam mám úlohy. Snažil jsem se odevzdat vše po tým, bohužel je to pro mě velké zklamání, že jsme to nezvládli výsledkově,“ povzdechl si odchovanec Slovácka.

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let i ve druhém zápase na mistrovství Evropy remizovali 1:1, po Itálii si body rozdělili body také s domácím Slovinskem.

„Chtěli jsme zápas vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Je to zklamání, i když na konci jsme skórovali po vlastňáku soupeře. Bod musíme brát,“ ví dobře Sadílek.

Lvíčatům i ve druhém duelu na šampionátu pomohl k remíze pomohl vlastní gól soupeře, který si v 86. minutě vstřelil Nik Prelec. „Jsme rádi, že jsme ty góly dali. Samozřejmě že by bylo lepší, kdybychom branky vstřelili sami, ale jsme rádi za každý gól. Bohužel se na ně nadřeme,“ říká.

Češi nenaplnili očekávání

Slovinci otevřeli skóre ve 32. minutě hned ze své první příležitosti. Po centru Čerina, zmatcích v české obraně a několika odrazech míč propadnul až k Matkovi a ten zblízka překonal gólmana Jedličku.

Výkon českého týmu hlavně v první půli zůstal za očekáváním. „Vůbec netuším, čím to bylo,“ krčí rameny. „Zdálo se mi to bez pohybu. A když jsme se dostali do finální fáze, nedokázali jsme si vytvořit šanci a nedostatečně jsme před branku posílali centry. Druhý poločas byl úplně jiný, náhradnicí hru oživili stejně jako v zápase s Itálií,“ pokračuje.

Ani tak si český tým moc šancí ke skórování nevypracoval. „Věděli jsme, že Slovinci mají organizovanou obranu, že jejich síla je v defenzivě. Snažili jsme se tam dostávat balony, tlačit se do zakončení, jenže nezískávali jsme moc prostoru v šestnáctce,“ smutní jeden z českých lídrů.

„Když jsme prostor měli, bránu jsme přestřelili nebo to řešili hekticky, prostě do dalšího zápasu musíme jít s tím, že šancí nebude moc a musíme využít každé skulinky,“ přidává.

Zápas s úřadujícími šampiony

Češi uzavřou skupinu B v úterý utkáním proti úřadujícím šampionům ze Španělska. Pokud chtějí postoupit do čtvrtfinále, musí favorita porazit.

Spoléhat se na remízu v utkání Itálie se Slovinskem nejde. „Do utkání se Španělskem jdeme s tím, že ty góly zkrátka dát musíme. Bude to jen na nás, jestli zápas zvládneme za tři body a postoupíme,“ říká rodák z Uherského Ostrohu, který nyní ve FORTUNA:LIZE nosí dres Liberce. „Určitě se nevzdáváme. Závěrečný duel musíme odjezdit, hrát na krev a na úplné hranici svých možností,“ burcuje Sadílek.