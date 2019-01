Dvory – Podzimní premiéru zvládli fotbalisté karlovarského 1.FC v rámci druhého kola České fotbalové ligy na jedničku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Na stadionku ve Dvorech pokořili fotbalisté 1.FC silný tým nováčka z Kolína. Ten dorazil do města minerálních pramenů i s exligistou Hartigem, ale na body to tentokrát bylo málo, jelikož karlovarské mužstvo zajímavý souboj vyhrálo v poměru 3:0.

Úvod duelu patřil Karlovarákům, kteří si vytvořili tlak, ale bez brankového efektu. Pozadu však nezůstali ani hosté, ale jim pro změnu chyběl potřebný klid v rozehrávce. Po několika přestávkách kvůli občerstvení, jelikož se hrálo za úmorného vedra, mohl pohnout jako první ukazatelem skóre karlovarský Bereczký, který ale namířil svůj střelecký pokus pouze do náruče kolínského gólmana Čižinského.

Až ve 35. minutě se poprvé měnilo skóre, to když parádní pas za obranu hostů z kopaček Tolara zužitkoval jesličkami kolínskému gólmanovi karlovarský Nerad. Inkasovaná branka poté řádně nabudila hostující tým, ale vyrovnání z toho nebylo.

To mohlo přijít několik minut po změně stran, ale brankář 1.FC Arkenberg vytasil něco málo ze svého fotbalového umu, když vyrazil balon ze šibenice do bezpečí. V 63. minutě poslal domácí kouč do hry Staňka, ten se nestačil ještě rozehřát na provozní teplotu a svému týmu zařídil dvoubrankové vedení, když uklidil za gólmana hostů svou střeleckou vizitku. Třetí branku Karlovaráků přidal v závěru utkání ze značky pokutového kopu úspěšný exekutor Šamánek.

1.FC K. Vary – Kolín 3:0

Branky: 35. Nerad, 64. Staněk, 86. Šamánek (PK). Poločas: 1:0. Rozhodčí: Pastyřík – Bacík, Kožár, DS Kozel. Bez karet. Diváci: 180.

1.FC Karlovy Vary: Arkenberg – Hucl, Jankovský, Ivasko, Gregor – Tůma, Tichota, Nerad, Šamánek (88. Tuhela) – Tolar (63,. Staněk), Bereczký (79. Prückner). Trenér: Jiří Schveiner.

FK Kolín: Čižinský – J. Biško, Jelínek, D. Nešpor, Čapek (67. Michálek) – Jeník (69. Sedláček), M. Nešpor, Štoček, R. Biško – Hartig (45. Boček), Šourek. Trenér: Roman Veselý.