Napětí a adrenalin na všech úrovních fotbalových soutěží v těchto dnech roste. Ještě aby ne, když se blíží závěr sezony, který rozhodne nejen o postupujících a s tím spojených oslavách, ale i záchraně nebo smutku ze sestupu. Deník zmapoval aktuální stav a naznačil možné sestupové scénáře také v okresních soutěžích.

Abertamy opanovaly okresní III. třídu mužů Karlovarska, čímž tak zaslouženě postoupily do okresního přeboru mužů. | Foto: Daniel Seifert

Po víkendu se rozloučila s třetiligovou soutěží karlovarská Slavia, která v příští sezoně bude hrát divizní soutěž. Naopak tu opustila chebská Hvězda, která zamířila do krajského přeboru.

A tady nastává otazník. Na čele tabulky krajského přeboru se totiž drží rezervní týmy, které mají své A-týmu právě v divizi. Takže na řadu by přišly Dvory, pokud by postup odmítly, místo dvou, by tedy sestoupily z krajského přeboru tři týmy.

Již sestupující Citice a Toužim, by tak doplnil jeden tým z tria – Lokomotiva Karlovy Vary, Hroznětín a Vintířov. Naopak jistou účast mezi krajskou smetánkou si již dříve zajistila rezerva sokolovského Baníku a Františkovy Lázně. Pokud by tedy nikdo nekývl na divizní nabídku, sestupovaly by i z I. A třídy tři týmy, a to sdružený výběr Aše a Hazlova a nováčci soutěže Dolní Rychnov a Svatava. Naopak soutěž by zpestřily svou účastí Horní Slavkov a Teplá.

Zajímavá situace pak nastane v I. B třídě, ze které se navrátí do okresních přeborů čtyři týmy. Jistý sestup už nemine Hranice, Chyši a Kolovou. O zbylé jedno místo v závěrečném kole pořádný boj, když nahnuté to má Kynšperk, Březová i béčko Královského Poříčí.

Z okresního přeboru pak zamíří na krajskou mapu Kynžvart. V sokolovském okrese je pak ve hře o postup rezerva Nového Sedla a Bukovany. O postupujícím z okresu Karlovy Vary se rozhodne až v závěrečném kole mezi čtyřlístkem ve složení Sedlec, Dvory B, Nejdek B a Bochov. A to by se dotklo také III. třídy mužů Karlovarska, do které by sestoupily Bečov a Děpoltovice. O třetím týmu, který by opustil přebor se pak rozhodne mezi Jáchymovem a Merklínem. Do přeboru se probojovaly Abertamy, které pak doplní jeden z dvojice Hájek a Počerny.

Postupy – sestupy

Sestup z ČFL – FC SLAVIA KARLOVY VARY

Sestup z divize – FK HVĚZDA CHEB

Postup do divize – ???

Sestup z krajského přeboru do I. A třídy – TJ SOKOL CITICE, SK TOUŽIM, TJ Lokomotiva KV, TJ Olympie Hroznětín, TJ Baník Vintířov

Postup do krajského přeboru z I. A třídy – FK BANÍK SOKOLOV B, FC FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Sestup z I. A třídy – AŠ/HAZLOV, SK DOLNÍ RYCHNOV, FK BANÍK SVATAVA

Postup do I. A třídy – TJ SPARTAK HORNÍ SLAVKOV, TJ Sokol Teplá, TJ Sokol Lipová

Sestup z I. B třídy – TJ HRANICE, TJ SOKOL CHYŠE, FK AJAX KOLOVÁ, TJ Slavoj Kynšperk, TJ Jiskra Březová, TJ Baník Královské Poříčí B

Postup z okresního přeboru do I. B třídy – TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART (z okresu Cheb), TJ KSNP Sedlec, TJ Karlovy Vary-Dvory B, FK Nejdek B, FK SMB Bochov (z okresu Karlovy Vary), TJ Baník Nové Sedlo B, TJ Baník Bukovany (z okresu Sokolov).

Sestup z okresního přeboru mužů Karlovarska – TJ SLAVOJ BEČOV, TJ DĚPOLTOVICE, TJ Jáchymov, FK Merklín

Postup ze III. třídy mužů Karlovarska – TJ RZ ABERTAMY, TJ Sokol Hájek, TJ Počerny

Pozn. Velkými písmeny jsou označeny kluby, které mají jistý postup