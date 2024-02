Jde se do finále. Sedmnáctým únorovým dnem startuje finálová anketa Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub Karlovarského kraje za rok 2023. O vaše hlasy usiluje patnáct nejpodporovanějších klubů, které se do velkého finále probojovaly díky výsledkům v okresních kolech. O titulu a majiteli unikátního poháru Deníku bude jasno na konci března.

Fotbal. | Video: Daniel Seifert

Hlasovat však bude možné pouze jednou, a to z toho důvodu, abychom zamezili zmanipulování ankety pomocí robotů. Vítěz pak od Deníku získá fešácký fotbalový pohár - podobný jako loni TJ Spartak Horní Slavkov, který bude obhajovat prvenství v anketě. Hlasovat můžete do neděle 31. března do 12.00 hodin.

Nejoblíbenějšími kluby se staly v okresním kole Sedlec, Loket a Trstěnice