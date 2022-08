„Podmínky máme v Ostrově opravdu nadstandardní,“ přiznával s úsměvem ostrovský útočník Tomáš Bursík. A měl k tomu řádný důvod. Důležitou součástí je totiž kabina, od které se vše odráží.

„Je to tak, pokud je dobrá atmosféra v kabině, tak se to promítne i do tréninků či samotných zápasů,“ je si vědom ostrovský mladíček, který nakoukl do kabiny ostrovského A-týmu v osmnácti letech.

Zdroj: FK Ostrov/Michal Süttö mladší

„Kabina mě přijala na pohodu, jelikož už předtím, než jsem se vrátil do Ostrova, jsem s kluky trénoval,“ prozradil Bursík. I on jako nejmladší musel plnit povinnosti mladíčků.

„Nošení věcí a starání se o pomůcky,“ přiblížil útočník Ostrova, jaká byla jeho náplň po příchodu do Ostrova. Po loňské sezoně, kdy Ostrov sestoupil z divize, má před sebou velkou motivaci, navrátit se zpět.

„To je náš cíl, tak věříme, že se nám to podaří,“ přeje si Bursík výměnu krajských registraček opět za ty divizní. Napomoci by tomu měla právě atmosféra v kabině, o kterou se stará DJ Ladislav Mestl.

A nejoblíbenější písnička, která umí ostrovskou kabinu pořádně rozparádit, obzvlášť pak po vítězství? „Freed From Desire od Galy,“ přiblížil Bursík největší hit, který se stává ostrovskou hymnou po tříbodovém zisku. „Snad ji v krajském přeboru budeme slýchávat často,“ dodal závěrem Bursík.