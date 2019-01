Bochov – Po porážce 0:3 v důležitém utkání krajské I. B třídy s Hroznětínem se chtěli hráči nováčka z Bochova v následujícím dvanáctém kole soutěže bodově rehabilitovat.

Povedlo se. A to se vší parádou. Bochov, kterému patří v tabulce druhá pozice, totiž doma pokořil v pořadí třetí rezervu Královského Poříčí v

poměru 2:0. „Po porážce v Hroznětíně k nám dorazil další hodně kvalitní tým. Navíc se hrálo prakticky o šest bodů, ale i přesto jsme chtěli vyhrát a složit tak nejen bodový reparát," vysvětloval úvodem hrající trenér Bochova Petr Tichý.

Od úvodní minuty si jeho tým vytvořil mírnou převahu a také brankové příležitosti, ale sporadicky mohl jít do vedení soupeř z Poříčí, ale ani tomu se v koncovce nedařilo. Až v polovině první půle se Bochováci brankově radovali, když se do střeleckých statistik zapsal právě Petr Tichý.

„Od úvodních minut se hrálo ve svižném tempu. My si vytvořili převahu i gólové šance, ale ani soupeř nezůstal pozadu, když nám hrozil rychlými brejky. Co se týče branky, tak ta padla po odvráceném rohovém kopu, kdy následný centr propadl obranou hostů až ke mně a já se štěstím uklidil balon do branky," oddychl si Tichý.

I ve druhém poločase se tým Bochova dočkal brankové radosti, když se do branky Poříčí trefil Daniel Klas. To bylo z obou stran již vše, a Bochováci si tak připsali na své konto důležité vítězství.

„Do druhé půle jsme šli s cílem dát druhou branku, což se nám povedlo, když se trefil Dan Klas. Toho jsme pak vystřídali a na hřiště poslali Hazuchu, který však na hrací ploše dlouho nepobyl, když po obdržené červené kartě musel pod sprchy. I v oslabení jsme však dotáhli utkání do vítězného konce," podotkl Tichý.

Bochov – Královské Poříčí B 2:0

Branky: Tichý, Klas. Poločas: 1:0. Rozhodčí: Hodač. ČK: 1:0. Diváci: 80.

Bochov: Egert – Tichý, Vonšovský, Holba, Heimerle – Černý, Spejchal, Nezval, Kajzar – Klas, Záluský (stř. Škoda, Hazucha). Trenéři: Petr Roštejnský, Petr Tichý.