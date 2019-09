„Po nepovedeném utkání v Královském Poříčí jsme si chtěli napravit reputaci v domácím utkání, kdy k nám přijel soupeř z Hroznětína. Samozřejmě jsme chtěli zvítězit a držet se dál v horních patrech tabulky,“ poukázal na předzápasový cíl kapitán Lokomotivy Jakub Kolář.

Jeho tým začal plnit vytyčený cíl velmi brzy, když v 6. minutě šel po parádní trefě Jindřicha Tuláka do vedení. „První branku jsme vstřelili poměrně brzy, ale místo abychom přidali druhou, tak jsme se spokojili se stavem 1:0 a úplně přestali hrát, naše ofenzivní snažení bylo zcela bez nápadu a kreativity,“ smutně poznamenal k dalšímu průběhu prvního poločasu Kolář. A pro barvy Lokomotivy bylo po obrátce stran ještě hůře, to když v 52. minutě taktéž výstavní střelou z pětadvaceti metrů skóroval hroznětínský Jiří Klas. „Nevytvářeli brankové příležitosti a hrál jen soupeř. Ten pak výstavní brankou z trestného kopu vyrovnal. Bohužel ani toto nebyl impuls pro naše řady, abychom zvýšili aktivitu, a místy to vypadalo, že čekáme, až soupeř rozhodne,“ podotkl Kolář. A ví, o čem mluví. Vyrovnávací branka Hroznětín řádně nakopla a obranný val karlovarského výběru se měl co otáčet. „Nakonec jsme uhráli nerozhodný výsledek 1:1, na řadu tak přišly pokutové kopy, které lépe zvládl soupeř,“narážel Kolář na druhý, bonusový bod, který zamířil do Hroznětína.

Lokomotiva se tak drží na šesté příčce a důležité utkání má před sebou, když se představí na půdě žlutického Sokola, na který v tabulce ztrácí pouhé dva body. „Doufejme, že si konečně uvědomíme, že body nám nikdo zadarmo nedá a bez aktivity, úsilí, nasazení a vůle po vítězství to nepůjde. Reparát pojedeme složit tuto sobotu na horkou půdu do Žlutic, kde to nebude jednoduché, ale budeme chtít bodovat,“ dodal závěrem kapitán Lokomotivy.