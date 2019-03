„Samozřejmě jdeme do jarní části s cílem zachránit pro Ostrov divizní soutěž, s tímto odhodláním do druhé poloviny soutěže jdeme, vše je otevřené, nic není ještě ztraceno,“ narážel trenér Ostrova Ivan Filip na jediný cíl svého týmu.

Proti Brandýsu čeká Ostrov náročná šichta. Brandýs posílil během přestávky především na trenérském postu, když se kormidla ujal zkušený trenér Václav Hradecký. Navíc v prvním vzájemném duelu Ostrov doma prohrál 0:1, a tak má svému soupeři zcela jistě co oplácet.

„To bylo remízové utkání, které však rozhodl parádní trefou v nastaveném času prvního poločasu David Folwarczny, čímž jsme prohráli,“ vracel se k neúspěšnému vstupu do podzimní části Filip. Tentokrát by chtěli fotbalisté Ostrova zažít podstatně lepší vstup, jelikož potřebují body jako sůl. „Na půdě Brandýsa nemáme co ztratit, my tam můžeme jen překvapit. Vím, že potřebujeme v každém zápase bodovat, o což se i pokusíme,“ slibuje za ostrovský tým Filip.

Ten bude moci využít v prvním ostrém divizním zápase i dvě posily. „K utkání bychom měli až na dlouhodobé marody zamířit v kompletním složení s posilami, útočníkem Františkem Nedbalým a nově záložníkem Lukášem Plosem, který přišel v týdnu z Perštejna,“ dodal ke kádru, který do Brandýsa zamíří, Filip.

Zápas se odehraje v sobotu 9. března ve Spořilově od 10.15 hodin.