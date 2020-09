Dvě utkání, dvě porážky, nula bodů a poslední příčka. To je prozatím bilance březovské Olympie v novém ročníku Fortuna Divize B. Naposledy nestačili Březováci na jednoho z aspirantů na postup, nově složený tým Baník Most – Souš, kterému podlehli 0:2.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

O víkendu, přesněji v neděli 6. září, pak absolvují hráči Březové výjezd do Rakovníka, kde se jim postaví do cesty od 15 hodin tamní Tatran, který se drží po druhém odehraném kole v divizní tabulce na šesté příčce. „Čeká nás další velmi těžké utkání venku. Soupeř má velmi dobrý vstup do sezony a doma bude chtít určitě bodovat,“ přemítal na úvod trenér Březové Petr Peterka. Ale ani Březová nebude chtít odjet z Rakovníka s prázdnou. „My po dvou ztracených zápasech bychom rádi přivezli nějaký bod,“ přeje si premiérový bodový zisk v podzimní části Peterka. „Limituje nás trochu zdravotní stav hráčů, ale jedeme tam o výsledek bojovat,“ vzkazuje soupeři Peterka. „Musíme se vyvarovat zbytečných chyb v rozehrávce a snažit se při zisku míče hrát rychle nahoru,“ přidal trenér Březové závěrem recept na body.