„Určitě jsme si prohrát nezasloužili. Odehráli jsme dobré utkání, bohužel jsme nedokázali využít brankové příležitosti. Prakticky nás porazil Vaněček, který byl u obou branek svého týmu,“ vracel se k podzimní porážce trenér Ostrova Ivan Filip. Březová, která si již s předstihem zajistila divizní příslušnost i pro příští ročník, bude plnit před svými fanoušky v domácí derniéře roli favorita.

„Záležet bude na tom, v jakém složení nastoupí, jestli bude k dispozici, nebo nebude David Vaněček, který je klíčovým hráčem Březové,“ přemítal Filip. Jenže Ostrov se nachází v situaci, kdy musí bezpodmínečně bodovat za tři body. „V naší situaci není jiného východiska než urvat tři body. Záchrana stále v divizní soutěži žije, ale musíme vyhrát,“ dobře ví Filip.

Ostrov v posledních zápasech trápila koncovka, což se ukázalo jako rozhodující. „Šance si sice vytvoříme, ale nedokážeme je proměnit. Tentokrát to tam prostě musíme dotlačit, hrajeme o všechno,“ vysvětloval trenér ostrovského výběru. Ten bude mít k dispozici kompletní kádr, navrch pak služby Glance.

„Je to rychlostní hráč, který nám vypomůže v obranných řadách, ve kterých nám to v posledních zápasech skřípalo. Jinak bychom měli být kompletní,“ připomenul Filip. Ostrovský FK tak čeká zlomové utkání, ve kterém se rozhodne, jakým směrem se vydá, jestli zpět do krajského přeboru, nebo stále bude živit svůj záchranářský sen. „Teď už jde do tuhého, bude záležet na každém hráči, jak k tomu přistoupí, já věřím, že se nám to podaří a vyhrajeme,“ dodal závěrem své přání Filip.