Třetiligový účastník na úvod přípravy hostil na stadionu ve Dvorech v rámci derby březovskou Olympii, které trefil tři body za výhru 2:1 přesnou ranou v 90. minutě střídající exkarlovarský hráč ve službách sokolovského výběru Dan Krlička, který tím nechal zhořknout premiéru novému trenérskému tandemu sešívaných ve složení Marián Geňo, Martin Bulíček.

Samotné utkání načala lépe Slavia, které zařídil vedení v první čtvrthodině povedenou střelou z hranice šestnáctky Rostislav Vokáč. Poté se osmělila i Březová, ale šance Dana Martince či Dalina Schönwaldera zůstaly nevyužity, a tak si sešívaní do druhého poločasu převedli jednobrankový náskok.

„Pauza se jasně promítla do utkání, s tím jsem počítal. Ani mi nevadily technické nedostatky, ale čekal jsem, že o to víc budeme agresivnější v osobních soubojích, to mi tam chybělo,“ ohlédl se za první polovinou Marián Geňo, který si odbyl trenérskou premiéru na lavičce varského A-týmu.

Po změně stran se již hrálo nahoru dolů a k vidění bylo hned několik zajímavých momentů. Jeden z nich obstaral karlovarský Pavel Maňák, když svůj průnik z poloviny hřiště zakončil střelou, kterou brankář hostů Tomáš Martinec vytlačil na tyčku.

Co se nepovedlo Slavii, povedlo se na straně druhé, když se o vyrovnání postaral David Vaněček, který potrestal zaváhání sešívaných v rozehrávce.

Kalich hořkosti pak nechala Březová vypít karlovarský výběr až do dna, zasloužil se o to v 90. minutě Dan Krlička, který tak zajistil Olympii velmi cenný skalp.

„Kondičně to bylo z naší strany málo, od toho se vše odvíjelo. Nějaké záblesky tam byly, ale upřímně, těch šancí proti diviznímu týmu bychom si měli vypracovat daleko více, nebyl to z naší strany dobrý výkon, to si musíme všichni přiznat,“ dodal své hodnocení k druhému poločasu Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Olympie Březová 1:2 (1:0). Branky: Vokáč Rostislav – Vaněček David, Krlička Daniel. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Hudec, Dubnička, Tůma, Holík – Prágr – Shorný, Maňák, Vokáč, Šulc – Procházka (stř. Tesař, Zedníček, Fencl, Harasiewicz ).

FK Olympie Březová: T. Martinec – Peterka, Nimrichter, Neudert, Šaloun – Schönwalder, Kravar, Neumann, Kursa – D. Martinec, Vaněček (stř. Krlička, Burkyt, Mlika, Slabyhoudek).