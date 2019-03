„Všechno se nějak sešlo dohromady a také nám přála několikrát fotbalová štěstěna,“ vracel se k husarskému podzimnímu kousku svého týmu trenér Jakub Smolka.

Jenže hned v úvodním kole jarní části soutěže přišlo rychlé vystřízlivění, když jeho tým padl v Nové Roli 0:1 a Chodováci v tomto duelu vzhledem k postavení v tabulce plnili roli favorita.

„Všechno bylo špatně,“ kroutil nevěřícně hlavou Smolka. Zlomový moment duelu přinesl již první poločas, ve kterém Nová Role brankově udeřila. „Plně se projevila absence zimní přípravy, když nám chyběla fyzická kondice,“ hodně se zlobil Smolka. Po změně stran se sice Chodováci snažili, ale kýžená vyrovnávací branka nepřišla. „Začali jsme hrát pozdě a prostě se nám nic nedařilo,“ poznamenal ke druhé polovině utkání trenér Chodova. Teď před sebou mají spartakovci domácí reparát, ve kterém se jim postaví v sobotu 30. března od 15 hodin do cesty ve šlágru kola chebský FC, který právě Chodov na druhé příčce vystřídal.

„Máme co napravovat, hráči tak mají šanci na reparát,“ upozorňoval Smolka. Sám ví, že to bude nesmírně těžké utkání. „Chebské FC má kvalitní tým, ale hrajeme v domácím prostředí, takže bychom rádi uspěli, ale musíme notně přidat na svém výkonu, který byl v předešlém utkání podprůměrný,“ dodal závěrem Smolka.

Krajský přebor mužů, 15. kolo: Horní Slavkov – Královské Poříčí (SO, 10.30), Nové Sedlo – Citice (SO, 15.00), Stará Role – Nejdek (SO, 15.00), Chodov – FC Cheb (SO, 15.00), Lomnice – Hvězda Cheb (SO, 15.00), Toužim – Františkovy Lázně (NE, 15.00), Nová Role – Žlutice (NE, 15.00).