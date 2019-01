K. Vary, Vyšehrad – Ani ve čtvrtém zápase S.O.S. Dekorace cupu na Vyšehradě neochutnali fotbalisté 1. FC Karlovy Vary vítězství. Rezervě Mladé Boleslavi podlehli 1:2.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Možná to bude znít trochu rozpačitě, ale z mého pohledu jsme sehráli dobré utkání. Sahali jsme po bodu, ale pár minut před koncem jeden z hráčů udělal hrubou chybu, která nás stála bod,“ začal se trenér Jindřich Dejmal ohlížet za zápasem. „Myslím si, že dvě třetiny zápasu jsme byli lepší, a zasloužili jsme si minimálně remizovat,“ dodal.

Karlovaráci do 82. minuty prohrávali, ale pak se představil Michal Kubice. „Hráli jsme jenom na jednoho útočníka, protože Psohlavec stále marodí se zády. Zřejmě se na to Michal už nemohl koukat, tak si naběhl za obránce a Karel Tichota mu dal míč takovým padáčkem, následně Kubice obstřelil brankáře,“ popsal vyrovnávací karlovarský gól.

Karlovarský tým už před zápasem s Mladou Boleslaví opustil stoper Mácha. „Majitelé si nemohli dovolit akceptovat finanční nároky Českých Budějovic. To je jediný důvod, proč s námi Mácha nebude,“ vysvětlil trenér.

Dalším hráčem, který byl uvolněn na půlroční hostování do Sokolova, je Jan Staněk. „Honza potřebuje hrát a u nás by momentálně vysedával na lavičce. Proto jsme se rozhodli ho pustit na půl roku do Sokolova,“ přidal Jindřich Dejmal.

Do zadních řad má 1. FC hráčů dost. Horší je to směrem dopředu. „Stále hledáme jednoho útočníka. Teď když nám vypadl Psohlavec, tak je jasné, že ho potřebujeme. Vedení klubu mi dalo svolení, abych někoho našel a přivedl. Zatím jsem jednal s Jánošem z Kladna, ale toho klub uvolní až v létě a to je pro nás pozdě. Momentálně s nikým jiným nejednáme, ale snažíme se někoho najít,“ dodal kouč.