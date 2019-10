„Od začátku jsme nasadili vysoké tempo, dobře jsme napadali, byli v pohybu, dobře kombinovali a po celý první poločas měli znatelnou převahu se spoustou brankových příležitostí,“ načal své bilancování chyšský trenér Pavel Holý. Jenže hráčky Chyše doplatily na mizernou koncovku a naopak se brankově urodilo na straně druhé, když TJ Mokré zařídila dvoubrankový náskok Kateřina Hrabánková a poté si vlastní branku vstřelila Janochová.

„Od začátku nás trápí koncovka, a proto se potvrdilo nedáš – dostaneš. První branku jsme inkasovali po chybě brankáře, druhou pak po nedorozumění v obraně,“ kroutil nevěřícně hlavou Holý.

Po změně stran vrhly fotbalistky Chyše vše do stíhací jízdy a hned to neslo ovoce, když během 60. minuty dokázaly vyrovnat. Nejdříve se zapsala do kolonky střelců Erika Vargová a v téže minutě i Hana Janochová. „Ve druhém poločase jsme si vytvořili velký tlak, který jsme dokázali tentokrát brankově zužitkovat, a zaslouženě jsme vyrovnali,“ chválil si bojovnost svého týmu Holý.

Jenže v závěru mělo Mokré výhodu pokutového kopu, který však brankářka Hájková zneškodnila, a infarktový závěr přetavila svou druhou brankou v duelu v cenné vítězství Janochová. „V závěru se nám podařilo strhnout vítězství na svou stranu a dle průběhu utkání i se štěstím získat tři body,“ dodal trenér Chyše.

TJ Sokol Chyše – TJ Mokré 3:2 (0:2). Branky: 60. Vargová Erika, 60. a 92. Janochová Hana – 7. Hrabánková Kateřina, 45. vlastní.

TJ Sokol Chyše: Hájková – Zubzandová (90. Chotašová), Chárová, Janochová, E. Vargová – Pechátová (55. Kristýna Cardová), Stojkovičová (91. Benešová), Lébrová, Jandová – J. Vargová, Karolína Cardová.