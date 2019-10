Padly totiž na půdě posledního Mělníka, pro který to naopak byl premiérový tříbodový zisk v podzimní části ligové soutěže. „Nepřinutili jsem se k většímu pohybu, neudrželi balon, nebyli důrazní v osobních soubojích a hlavně chyběla střelba, ke které jsme se dostávali sporadicky.V závěru zápasu si navíc Mělník vytvořil další brankové příležitosti, takže pro nás to byl ještě milosrdný výsledek,“ zklamaně narážel na porážku 1:3 svého týmu chyšský trenér Pavel Holý.

Přitom hráčky Chyše vstoupily do utkání velmi dobře, když si na začátku vytvořily dvě šance, jenže poté se rozjely i mělnické fotbalistky a hosté z chyšského podzámčí se nestačili divit. „Po našich dvou šancích, kdy jsme nastřelili jednou břevno, jsme přestali hrát. Domácí hráčky byly u všeho dříve, více běhaly a po dvou chybách naší obrany zaslouženě získaly dvoubrankové vedení,“ narážel Holý na dvě inkasované branky v prvním poločase. Po změně stran vykřesala naději kontaktní brankou Iveta Stojkovičová, ale to bylo za strany fotbalistek Chyše vše. Mělník si již premiérovou výhru v soutěži nenechal vzít, a navíc ji v závěru zápasu pojistil třetí vstřelenou brankou. „.Ve druhém poločase se zdálo, že by mohlo dojít k obratu, když jsme vstřelili branku na 2:1, o kterou se zasloužila naše nejlepší hráčka Stojkovičová, ale bohužel to bylo z naší strany vše,“ dodal k utkání chyšský trenér.

FC Mělník – TJ Sokol Chyše 3:1 (2:0)

Branky: 14. Gregrová Světlana, 27. Karhanová Natálie, 84. Motyčáková Lucie – 51. Stojkovičová Iveta. Rozhodčí: Šmíd. ŽK: 3:2. Diváci: 25.

TJ Sokol Chyše: Hájková – Chárová, Zubzandová, E. Vargová (48. Čechurová), Janochová – Jandová (85. Chotašová), Kristýna Cardová (85. Benešová), Stojkovičová, Havlíková – J. Vargová (88. Šebková), Lébrová.