Nakonec k naplnění postupového snu nedošlo, když zasáhla vyšší moc, soutěž byla předčasně ukončena a týmy posléze skončily na příčkách po podzimní části, ale bez postupu či sestupu.„I s odstupem času vnímám toto rozhodnutí jako příliš unáhlené. Jak řekl Láďa Vízek, mohlo se v klidu čekat na vývoj celé situace. Bohužel bylo vybráno zřejmě to nejjednodušší řešení,“ přemítal zklamaně s odstupem času vintířovský trenér Luboš Váša.

Bylo tedy na programu velké zklamání?

Do jisté míry určitě ano. Nemyslím si, že se najde někdo, kdo by z této situace měl radost. Na této úrovni se fotbalu věnujeme hlavně pro zábavu a o tu jsme přišli.

Cíl jste měli daný, vyhrát soutěž, ale zasáhla vyšší moc. Měli jste za sebou výživnou zimní přípravu a dobře nakročeno k celkovému vítězství, jak na to reagovali hráči?

Vzhledem k tomu, že konečné pořadí zůstává i po ukončení soutěží stejné, tak cíl byl splněn. Sezonu jsme zakončili na prvním místě s náskokem šesti bodů. Až na jedno zaváhání si dovolím tvrdit, že zcela zaslouženě. V rámci zimní přípravy jsme se zúčastnili kvalitně obsazeného zimního turnaje v Ostrově, který skončil také naším prvenstvím. Dokázali jsme si, že se můžeme rovnat s těmi lepšími týmy z vyšší soutěže, z krajského přeboru. Reakce kabiny je v tomto směru tedy pozitivní, ale zároveň cítíme zklamání, že nepostupujeme.

Po vyhlášení nouzového stavu přišly na program individuální tréninky, jak to probíhalo u vás?

Žádný individuální program jsme nikomu nezadali. Myslím, že v tomto stavu si každý nějakou fyzickou aktivitu rád našel sám.

A komunikace s hráči?

Naši kabinu tvoří super parta a díky internetu jsme i v tomto období byli v každodenním kontaktu.

Postupně se opatření rozvolňují, od pondělí 11. května se mohlo opět začít trénovat…

Na opětovné trénování jsme byli připraveni, a to i díky našemu předsedovi, který udržuje obě naše hřiště v perfektním stavu. Náš harmonogram bude prakticky beze změny, trénovat budeme dvakrát týdně.

Bude těžké hráče opět naladit na tréninkový dril?

Myslím, že nebude. Všichni jsme na fotbal po této vynucené pauze natěšení.

Prakticky ze zimní přípravy naskočíte do té letní, bude se tedy lišit, nebo se ponese opět v zimním náročném módu?

Fyzická připravenost k fotbalu zkrátka patří. Všichni se ale chceme fotbalem hlavně bavit a toho se budeme držet i v přípravě, která bude spíše ale herního charakteru.

Od 25. května pak budete moci odehrát i přípravná utkání, plánujete některá?

Doufáme, že se podaří úspěšně zorganizovat chystaný pohár, do kterého přislíbila svou účast již spousta týmů. Ten by prakticky nahradil přátelská utkání až do startu nového soutěžního ročníku.

Jak vnímáte situaci, že hráči budou moci být bez roušek, zatímco trenér a realizační tým je budou muset mít?

Takové opatření nemá logiku. To vymyslel někdo, kdo nikdy nebyl v kabině kolektivního sportu.

Bude těžké dodržovat hygienická opatření, co se týče dezinfekce, když budou uzavřeny šatny, sprchy?

Situace je taková, jaká je, s tím se nedá nic dělat. Snad vše půjde dobře a do šaten se brzy budeme moct vrátit.