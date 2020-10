„První sezona byla velmi obtížná. Trenér nám říkal, že to nebude jednoduché, že se nám nebude asi hned dařit, ale i tak jsme se těšili na nové zkušenosti, které jsme chtěli nasbírat,“ vracel se zpátky v čase Ondřej Pekárek, kapitán dalovického výběru.

„Bohužel se nám ale vůbec nedařilo, když to byla jedna prohra za druhou. I tak jsme ale věřili, že další sezona bude lepší než ta minulá,“ věřil se svými spoluhráči Pekárek.

Ve druhé sezoně Dalovice dosáhly na premiérové body v soutěži a také předposlední příčku. „Ta už byla o něco lepší,“ s úsměvem povídá Pekárek. „Zápasy byly vyrovnanější, pořád se nám však nedařilo, jak jsme si přáli. Mrzelo nás hlavně, že kvůli pandemii covid-19 nám zrušili zbytek sezony,“ připomněl kapitán Čechie předčasně ukončenou sezonu.

.Do třetice všeho dobrého se říká a v podání Dalovičáků to pak platí dvojnásob. „Letošní sezona je o něčem úplně jiném než ty předtím. Spojili jsme se s varskou Lokomotivou, kde také odehrajeme celou sezonu. Tým jsme posílili o několik hráčů a co se týče hry, na té jsme také zapracovali,a navíc někteří hráči již trénují s naším A-týmem mužů, kde začali sbírat cenné zkušenosti. V soutěži se nám začalo dařit, a navrch máme skvělou partu, takže jsme za vše rádi,“ pochvaloval si Pekárek. „Samozřejmě, pořád je co zlepšovat, ale musíme být trpěliví, a věřím, že nakonec budeme hrát postupem času o čelo,“ přemítal šéf dalovické kabiny.

Pekárek bojuje hned na dvou frontách, nejen v dresu dorostu, ale také v okresním přeboru v trikotu mužů.

„Za dorost je to samozřejmost, ale hrát za muže je něco jiného. Je to trochu jiný level, tvrdší a rychlejší fotbal. Jsem rád, že dostávám teď tolik prostoru při zápasech. Sbírám díky tomu hodně zkušeností od starších a zkušenějších hráčů. Občas je to náročné, ale jsem za to rád, protože fotbal mě opravdu baví a těší mě, když mohu týmu pomoct,“ dodal závěrem Pekárek.