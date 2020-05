Tomu pak přizpůsobili v Dalovicích i zimní galeje, a nebylo divu, když Čechie pošilhávala po postupu do krajské I. B třídy. Jenže nakonec zasáhla vyšší moc a soutěže kvůli pandemii koronaviru byly předčasně ukončeny, bez postupů či sestupů.

„Bylo to zklamání, protože jsme sezónu měli perfektně rozjetou bez jediné porážky a chtěli jsme to na jaře dotáhnout do konce,“ smutně se vracel k 8. dubnu, kdy bylo rozhodnuto o předčasném ukončení soutěží, hrající trenér Dalovic Tomáš Stolín.

„Celou zimu jsme se poctivě připravovali, trénovali jsme dvakrát v týdnu. K tomu jsme pak hráli v rámci zimní přípravy okresní přebor ve futsalu,“ vysvětlil Stolín.

Jenže veškerá dřina přišla doslova vniveč. „Po vyhlášení nouzového stavu individuální tréninky nebyly. Prostě jsme to ukončili,“ zklamaně se vracel zpět v čase trenér Dalovic.

Od pondělí 11. května však dostal amatérský fotbal opět zelenou, kdy byla uvolněna některá opatření. „Počítám, že odehrajeme pouze jednou přátelské utkání, a to 13. června, kdy se rozloučíme s nedohranou sezonou,“ narážel Stolín na definitivní tečku za dobře rozjetou sezonou, která však dostala hořkou pachuť.

Pak už se fotbalisté Čechie vrhnou do přípravy, tentokrát té letní. „Tu bychom chtěli zahájit v polovině června a bude opět hodně náročná, jelikož pauza byla dlouhá. K tomu pak připojíme přátelská utkání, ta nesmí chybět,“ vypočítává Stolín.

Prozatím se vrhnou Dalovičáci zpět do tréninkového drilu. „Je alespoň dobré, že hráči nemusejí trénovat s rouškami, aspoň si nebudou stěžovat, že v tom nemůžou dýchat,“ pochvaloval si Stolín. „Jelikož já taky hraji, tak mě se to také netýká,“ říká.

Během tréninků však budou muset dodržovat některá bezpečnostní a hygienická opatření. „To nebude až tak těžké, jelikož šatny i sprchy zůstanou zavřené, takže se toho nebojíme,“ dodal k omezení v rámci tréninků Stolín.

„Teď už jen naladit hráče na tréninkový dril. Bude to těžké, jelikož pauza určitě udělala své, ale věřím tomu, že hráčům se po fotbale stýská a vše budou dělat s chutí,“ přeje si závěrem Stolín. (sei)