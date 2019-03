Sokolov – Ani druhé utkání jarní části sezony fotbalistům Baníku Sokolov bodově nevyšlo.

V úvodu si sice Baník vypracoval velkou šanci, kdy mohl skórovat Liener, ale místo toho se brzy do vedení dostali hosté z Varnsdorfu. „Mohlo se to vyvíjet jinak, byly tam i jiné šance, takže bych to nesváděl na to, že Erik nedal tu tutovku. Spíš to bylo o tom, že jsme jim darovali tři góly nevynucenými ztrátami,“ mrzí Michala Hlavatého, který odehrál celý zápas ve středu zálohy.