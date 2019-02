Česká republika – Kolik je v naší zemi registrovaných sportovců? Úsměvnou odpověď před časem poskytly sportovní svazy Ministerstvu financí, které od nich obdrželo žádosti na dotace pro 11,4 milionu sportovců, což je mnohem více, než kolik žije v České republice obyvatel. A s nadsázkou se dá odpovědět i na otázku, kolik je u nás fotbalistů: Všichni. A kdo tvrdí, že fotbal nehrál, ten ho hraje dodnes.

Deník nám fandí | Foto: Deník

TRADICI SI FOTBAL ZNIČIL SÁM

Nejpopulárnější sport u nás má ohromnou tradici, ale v posledních letech začal upadat. Generace sportovců, pro něž byla reprezentace rodné obce povinností, jsou už pryč. Dnes mají mladí jiné zájmy a také se od fotbalu odklánějí kvůli jeho směšné pověsti. Zápasy provázejí sprosté nadávky, nefér chování, rvačky, úplatky. Odposlechy z korupční aféry jsou dodnes citovány, fanoušci znají Horníkovy a Peltovy výplody nazpaměť. Současný šéf fotbalového svazu Berbr je bývalý estébák, který dodnes hraje intrikánské hry. Není divu, že si mladí, dosud nezkažení lidé, hledají jiné vyžití.

DENÍK CHCE ZACHÁZEJÍCÍ SLÁVU POZVEDNOUT

Fotbal ale vždycky nepotáhnou ti, kteří jej hrají dnes. Nové generace musí mít znovu chuť, aby se zapojily do sportu, který tvoří národní kolorit. Jak by vypadal život na vesnici, kdyby se v neděli na hřišti za kostelem nehrálo? Kam by místní chodili pro makrelu, pivo a komu by rozdávali svá fotbalová moudra?

Deník by rád zacházející slávu fotbalu pozvedl. V novém seriálu představí tisícovky fotbalistů všech věkových kategorií ze všech koutů země. V každém lokálním vydání Deníku představíme od 13.11. na speciálních tablech fotbalové týmy a vůbec nezáleží na tom, jak jim jde hra na trávníku. Pro nás jsou všichni hrdinové už jen proto, že se uměli zdvihnout od televize, počítače či zabijačkové polévky a týden co týden se účastní fotbalových soutěží.

Seriál startuje v pondělí 13. listopadu, a pokud bude právě váš tým mít zájem a chuť ukázat se světu, prosíme, kontaktujte naše sportovní redakce. My rádi přijedeme a vytvoříme pro vás i vaše kamarády nebo blízké nezapomenutelné tablo.

V pondělí 13. listopadu vyjde tablo FK Ostrov - A-tým, B-tým a dorost