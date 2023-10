Atmosféra na utkání? Nejhoršími trenéry byli a vždy budou rodiče. Je to tak. Kolikrát jsou právě dospěláci spouštěčem nadávek a urážek, kdy nešetří nejen rozhodčího, ale také hráče, v nejhorším pak i své ratolesti. To se však netýká sdruženého týmu Merklína a Abertam, který si notně užívá úspěšné vystoupení v krajské soutěži dorostu, které kraluje. I když se zrovna nedaří, trenéři sice zvednou hlas, ale bez urážek. I utkání karlovarské Lokomotivy, která přivítala horaly, doprovázela přátelská atmosféra, i přesto, že duel odřídil laik.

Ostudu českého fotbalu propírali všichni od nejstarších až po nejmladší hráče, kteří právě k hráčům pražských S vzhlíží s respektem, ale o ten po derby přišli.

„Vypjatá atmosféra k derby patří, ale tohle bylo hodně za hranou. To, co převedli Bořil s Krejčím to bylo na distanc do konce podzimu,“ poukazoval merklínský trenér Milan Skoupý. „Navíc se jedná o reprezentanty pro mnoho mladých hráčů jsou vzorem. Je smutné, že amatéři dostávají větší tresty za menší prohřešky, než jaký trest obdrželi oba hráči,“ kroutil hlavou nad směšnými tresty, které hráči vyfasovali od disciplinárky.

„Bitka byla těžce přes čáru při derby, si myslím, že se jiná atmosféra nedá čekat, ale nadávky by ve sportu neměli být ale občas to každému ujede skoro každý zápas to zažíváme,“ přiznával Jan Kovalčík kapitán sdruženého dorosteneckého výběru Merklína a Abertam, že nejen nadávky padají i na amatérské úrovni v mládežnických kategoriích nevyjímaje. Jeho slova potvrdil i jeho spoluhráč Jan Slivoň.

Zdroj: Daniel Seifert

„Už se mi stalo něco podobného. Někdy hráči hrají fakt jako hovada a já se někdy neudržím, “ prozradil, že si nenechá nic líbit. „Myslím, že to k derby prostě patří, ale tohle už bylo přes čáru a mělo by se to řádně trestat,“ přidával svůj pohled na derby Šimon Langmaier.

I on však těžko kouše, když se hráči soupeřů soustřeďují během zápasu na vulgarity. „Na téhle úrovni je to bohužel velmi časté. Někdy to vypadá, že provokování má soupeř jako jedinou taktiku na výhru,“ posteskl si závěrem merklínský mladíček.

I přesto si však užívá složený tým horalů spanilou jízdu v krajské soutěži dorostu, které kraluje. Navíc o víkendu přidal do své sbírky šestou podzimní výhru, když uspěl na Růžovém vrchu, kde pokořil sdružený tým Lokomotivy a Dalovice po jednoznačném průběhu 7:1.