Ostrov – Druhý pokus v rámci zimního drilu, který si zpestřují fotbalisté ostrovského FK přípravnými zápasy, již byl úspěšný.

Po porážce v derby na půdě karlovarské Slavie 1:7 se Ostrováci dočkali první výhry, když na své umělce udolali kadaňský Tatran 3:2.

Než se fotbalisté Kadaně rozehřáli na provozní teplotu, prohrávali, když v úvodní minutě zamířil po rychlém brejku mezi tři tyče Lukáš Jankovský. „Během prvního poločasu jsme si vytvořili doslova velké šance, když šel například Jankovský či Matoušek sám na bránu, ale bohužel neuspěli. Plnili to, co jsme si řekli, čímž byl rychlý přechod do útočné fáze. Škoda jen šancí, které jsme nedokázali brankově zužitkovat,“ bilancoval první poločas, ve kterém si Ostrov vytvořil jednogólový náskok, trenér Ivan Filip.

Vstup do druhého poločasu měli Ostrováci opět dobrý, když šli do dvoubrankového vedení, když Jakub Dušek potrestal z penalty faul v pokutovém území na Martina Maouška. V 78. minutě se však gólově prosadila i Kadaň, ale dvoubrankové vedení Ostrovu navrátil po dalším rychlém protiútoku Michal Kobera. Hosté z Ústeckého kraje sice v závěru přidali druhou branku, ale na víc jim už nezbyl čas. „Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, když jsme navýšili vedení z pokutového kopu. Poté jsme tým prostřídali a tím se dostala do hry i Kadaň, která se dvakrát gólově prosadila,“ hodnotil druhý poločas Filip. Ten dal během utkání šanci i nadějným dorostencům. „Tento zápas jsme odehráli v hodně kombinované sestavě, ale chtěli jsme vidět, jak na tom hráči z B-týmu či dorostu jsou,“ dodal závěrem Filip.

FK Ostrov – Tatran Kadaň 3:2 (1:0).

Branky: 1. Lukáš Jankovský, 45. Jakub Dušek (PK), 81. Michal Kobera. Rozhodčí: Jati. Diváci: 30.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Tomáň, Rašman, Dušek – Vrba. Horváth, Kostka, Kobera, Matoušek – Jankovský (stř. Josífko, Chomát, Lemák).