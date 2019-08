Fotbal, ilustrační fotografie. | Foto: redakce.

Té se postaví od 18 hodin v rámci krajského derby do cesty mariánskolázeňská Viktoria, a bude se na co dívat, jelikož půjde o souboj účastníků ve Fortuna Divizi. O den později, tedy ve středu 14. srpna, naskočí do pohárových bitev premiérově i druholigový Baník Sokolov, který se představí od 17 hodin v Souši, kde mu bude soupeřem tamní Baník. Do prvního kola naskočí také třetiligová karlovarská Slavia, která se představí ve středu 14. srpna od 17 hodin na půdě nováčka ČFL Hostouně.