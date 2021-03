Kandidáti na post předsedy jsou dva. Prvním kandidátem je František Nedbalý, fotbalová ikona chebské kopané, která v současnosti obléká ve čtyřiačtyřiceti letech trikot mariánskolázeňské Viktorie.

„Transparentnost, komunikace, důvěra, mládež a radost ze hry, to jsou základní pilíře naší vize,“ odtajnil František Nedbalý svůj program, se kterým bude chtít oslovit dnes kluby na valné hromadě, která se odehraje v 18 hodin ve společenském sále v Lipové.

„Mé přání je, aby můj syn a naše děti nemuseli zažívat pocity bezmocnosti při fotbalovém utkání, kdy je vše předem domluveno a oni s tím bohužel nemohou vůbec nic udělat a o jejich fotbalových schopnostech a umístění v tabulce rozhodují rozhodčí a funkcionáři,“ přidává další důvod, proč se premiérově bude ucházet o post předsedy OFS Cheb.

Proti němu se postaví v bitvě o křeslo šéfa chebského okresu Jiří Smutný, současný předseda VV OFS Cheb a také TJ Hrozňatov, který bude usilovat již o šesté volební období v řadě za sebou. Čím bude chtít zkušený a uznávaný funkcionář kluby oslovit?

„Dle mne pouze a jedině poctivou prací pro celé hnutí, vzájemnou úzkou spoluprací a nasloucháním potřebám jednotlivých fotbalových klubů, jako tomu bylo doposud. Poskládat jednotlivé odborné komise z lidí, kteří mají skutečný zájem pracovat a pomáhat rozvíjet fotbal pořád dopředu,“ přiblížil Jiří Smutný svou vizi, se kterou dnes předstoupí před klubové okresní grémium.

„Mediálně prezentovat okresní fotbal vůči široké veřejnosti i prostřednictvím sociálních sítí, lidsky spojovat všechny, kteří o to budou mít zájem, pořádáním seminářů podporovat rozvoj a vzdělávání trenérů a rozhodčích, podporovat aktivity grassroots trenérů a prostřednictvím všech těchto činností se snažit přilákat do klubů co největší počet těch nejmenších, kteří budou tvořit budoucnost českého fotbalu,“ dodal ke svému programu závěrem Smutný. V rámci valné hromady se bude volit i Výkonný výbor OFS Cheb a také Revizní komise OFS Cheb.