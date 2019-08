Karlovarský kraj – Z divizních týmů Karlovarska se o víkendu představí v domácím prostředí pouze březovská Olympie, která v sobotu od 15 hodin hostí Český Brod.

Doma hraje Březová, hostí lídra skupiny B | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

A tady nepůjde o lehkou práci. Český Brod je po třech kolech bez ztráty bodu v čele skupiny B Fortuna divize. „Je to pro nás prakticky neznámý soupeř, který ale hraje divizi stabilně, vloni nastupovali ve skupině C, kde skončili na devátém místě. Jejich výsledky jsou velmi slušné, vyšel jim vstup do soutěže. Pro body si přijedou i sem,“ říká na adresu protivníka kouč Březové Petr Peterka.