/KRAJSKÝ POHÁR/ Návrat na místo činu. Ostrovský obránce Ladislav Mestl se ve středu 7. června navrátí na velmi dobře známé místo, do Dvorů. Tam totiž zanechal nesmazatelnou stopu, když v dresu karlovarské Slavie tam odehrál nespočet duelů. „Ve Dvorech jsem něco odehrál a hřiště dobře znám,“ poukazoval ostrovský bek, že zná každý milimetr dvorského pažitu.

Ladislav Mestl, obránce FK Ostrov. | Foto: Daniel Seifert

Tentokrát však bude hájit barvy Ostrova ve finále krajského poháru, ve kterém se mistru krajského přeboru postaví Dvory, tedy obhájce loňského prvenství. „Výhoda to pro dvorské může být, trénují a hrají tam,“ přemítal Mestl nad výhodou domácího prostředí, na které Dvory budou vsázet.

„My však měli o víkendu výbornou generálku na malém hřišti ve Vintířově, kterou jsme zvládli,“ vracel se zkušený obránce k víkendové výhře 6:0 v bitvě mistrů krajského přeboru na půdě ještě úřadujícího mistra z Vintířova. Ostrov si užívá úspěšnou sezonu, když se veze na vítězné vlně, když neprohrál již šestadvacet duelů v řadě za sebou.

„Souhlasím, jsme v laufu, nicméně věřím, že Dvory budou nahecované a budou nám chtít vrátit dvě porážky, takže nesmíme nic podcenit a plně se soustředit a ukázat naši kvalitu,“ nabádal před možným podceněním Mestl.

A ví, o čem mluví. V krajském přeboru totiž Dvory musely skousnout s Ostrovem dvě prohry 1:2 a 1:6, proto budou chtít Dvory uspět alespoň ve finále poháru, ve kterém navíc obhajují loňský triumf. „Myslím si, že bude rozhodovat kondice týmu, jelikož kvalitu mají obě mužstva, ale ten, kdo vydrží více běhat bude mít určitě navrch,“ přemítal Mestl, nad tím, co by mohlo ve finálové bitvě hrát klíčovou roli.

Do finále půjde Ostrov s nálepkou favorita vzhledem k fotbalové fazoně, kterou se se pyšní. „My se soustředíme na sebe a neřešíme, kdo co povídá. Měli jsme na začátku sezony jasný cíl, za ním si jdeme,“ upozorňoval ostrovský pilíř zadních řad. Ostrov tak má před sebou velkou motivaci, po triumfu v krajském přeboru, může dosáhnout i na triumf v krajském poháru. „Double by pro mě i Ostrov znamenal hodně,“ je si vědom vytáhlý bek.

„Ještě nikdy se to Ostrovu nepovedlo, takže by to byl historický úspěch a pro mě samotného také, jelikož už jsem jednou vyhrál divizi, ale double, tedy vyhrát pohár i soutěž, se mi ještě nepovedlo,“ doplnil závěrem k finálové bitvě, která bude zahájena na dvorském stadionu ve středečním podvečeru, přesněji v 18.00 hodin.