A opět se bude na co těšit. O víkendu totiž turnaj nabídne například divizní derby mezi Ostrovem a Mariánskými Lázněmi či pro změnu chebské derby, ve kterém bude hostit rezerva chebské Hvězdy Dolní Žandov.

SKUPINA A

Zajímavé měření fotbalových sil je nachystáno na stadionu v Drahovicích, kde se poprvé v turnaji představí divizní chebská Hvězda, která poměří své síly s rezervou karlovarské Slavie.

Sešívaní si již v prvním kole připsali na svůj účet skalp divizního účastníka, Mariánských Lázní a v domácím prostředí budou chtít urvat i ten druhý v podání chebské Hvězdy.

Ve druhém utkání pak bude na programu divizní derby, když se Ostrov střetne s Mariánskými Lázněmi. Ten před svými fanoušky bude chtít podruhé za sebou zvítězit, zatímco viktoriáni budou chtít získat premiérové body.

Skupina A, 2. kolo: Slavia Karlovy Vary B – Hvězda Cheb (PÁ, 5. června, 19.00), Ostrov – Mariánské Lázně (SO, 6. června, 17.00).

SKUPINA B

Hodně napilno bude mít v béčkové skupině dorostenecký výběr sokolovského Baníku, který čekají o víkendu hned dvě utkání. První odehraje v rámci druhého kola v domácím prostředí, ve kterém se mu postaví již v pátek vintířovský Baník.

Druhé pak bude k vidění v neděli 7. června, kdy zamíří baníkovci k předehrávce 5. kola na půdu nejdeckého FK, čímž si Nejdečané vyplní volný los, který měli na programu.

V domácím prostředí se pak představí Lomnice, která bude chtít dosáhnout na první body, ale nebude to mít jednoduché, když bude hostit výběr Františkových Lázní, který taktéž bude usilovat o premiérovou bodovou radost v turnaji.

Skupina B, 2. kolo: Sokolov U19 – Vintířov (PÁ, 5. června, 18.00), Lomnice – Františkovy Lázně (SO, 6. června, 15.00); 5. kolo: Nejdek – Sokolov U19 (NE, 7. června, 11.00).

SKUPINA C

V céčkové skupině se proti sobě o víkendu postaví celky, které byly v prvním kole stoprocentní, a to Citice s dorosteneckým výběrem karlovarské Slavie U19, což přinese velmi kvalitní podívanou. Citice na úvod vyhrály nad Žluticemi a dorost Slavie dokázal udolat celek Staré Role. Premiérové body pak budou chtít urvat Žlutice, jež budou po výprasku na půdě Citic hostit pod Vladařem Chyši, kterou naopak čeká premiérové vystoupení v rámci turnaje.

Skupina C, 2. kolo: Žlutice – Chyše (SO, 6. června, 17.00), Citice – Slavia Karlovy Vary U19 (SO, 6. června, 17.00).

SKUPINA D

Napilno bude mít ve druhém pokračování ostrovská rezerva, která bude hostit na stadionu U pekárny mladíky v trikotu mariánskolázeňské Viktorie. Právě dorost Viktorie U19 čeká premiéra v turnaji a zkušenějšímu výběru Ostrova určitě nebude chtít prodat svou kůži lacino.

Ve druhém duelu se opět představí na hřišti pod loketským hradem tamní FK, jemuž se postaví do cesty v rámci sokolovského derby Březová B, která bude chtít odčinit propadák z úvodního kola na půdě Drmoulu, kde obdržela sedm branek.

Skupina D, 2. kolo: Ostrov B – Mariánské Lázně U19 (SO, 6. června, 10.30), Loket – Březová B (NE, 7. června, 15.00).

SKUPINA E

Gólově naladěná rezerva chebské Hvězdy si o víkendu vystřihne druhé domácí utkání, jenže tentokrát ji čeká náročný úkol, když dorazí v rámci derby Dolní Žandov, který byl v úvodním kole taktéž stoprocentní.

Navíc půjde o první příčku v tabulce, což přidá utkání na atraktivitě. Ve druhém duelu se pak představí svým fanouškům Nový Kostel, jemuž se postaví do cesty Plesná, která si na půdě účastníka sdružené okresní soutěže okresu Cheb a Sokolov mužů vystřihne turnajovou premiéru.

Skupina E, 2. kolo: Nový Kostel – Plesná (SO, 6. června, 14.00), Hvězda Cheb B – Dolní Žandov (NE, 7. června, 16.00).