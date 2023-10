„V sobotním zápase proti Bečovu se nám povedlo po dlouhé době snad úplně všechno,“ neskrýval radost po jednoznačné výhře 7:0 v okresním přeboru mužů. „Nehrajeme špatný fotbal, ale jsme strašně neproduktivní. Teď to tam napadalo. Navíc jsem měl pocit, že všechny moje góly byly hodně identické,“ poukazoval merklínský šikula.

Ten je teď ve velkém očekávání, když stále neví, kolik ho bude premiérový gólový počin stát. „Nic zatím nezaznělo, ale Hlaďas s Vlčákem určitě něco vymyslí. Jsou to dobráci,“ říká s úsměvem klučina z hor.

Další hattrick přidal v dresu dorostu, kdy sdružený tým Merklína a Abertam deklasoval Březovou vysoko 11:0. „Vyhráli jsme vysoko, i proto, že soupeř přijel v devíti lidech,“ krotil euforii z vysoké výhry Kovalčik.

„Nicméně ve chvíli, kdy měl trenér pocit, že už hrajeme každý sám na sebe, tak síly na hřišti srovnal, poslal dolů dva kluky a hrálo se devět na devět,“ vracel se k netradičnímu tahu trenéra horalů Kovalčik.

Fotbalový šikula tak má o víkendech o zábavu postaráno. Když nehraje za muže, pokud mu to čas dovolí, nastupuje pravidelně za dorost. „Chodím na brigády, takže nemám stoprocentní účast v zápasech mužů. Ale pokud by to bylo možné, tak to napříč soutěžemi to představuje okolo padesáti utkání za sezónu a to je dost. Je dobře, že máme dorost na dobré úrovni a pro utkání mužů máme kam sáhnout. Zatím chybí bodíky, ale to zvládneme,“ dodal závěrem merklínský mladíček.

