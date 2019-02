Utkání lépe vyznělo pro sokolovský celek, byť vše mohlo být jinak. V prvním poločase totiž Karlovy Vary dvakrát nastřelily brankovou konstrukci a stejně tak se jim vedlo i ve druhém poločase v jednom případě. „Karlovy Vary začaly dobře, jejich hráči byli nahecovaní a prvních deset minut byli lepší. Měli tam dvě tyče a byli v této fázi hry lepším týmem,“ konstatuje jeden z nejzkušenějších hráčů Baníku Jakub Dvořák II.

Ve druhé půli se Baník třikrát prosadil, když skóroval navrátilec do sestavy Adam Čihák, a krásný gól přidal i mladík Michal Hlavatý. Závěrečné slovo si pak vzal Martin Holek, testovaný hráč z německého Hofu, který skóroval v posledních vteřinách zápasu. „Bylo to ale celkově těžké utkání,“ podotýká Jakub Dvořák.

Utkání se hrálo na umělé trávě v Drahovicích, a tak si baníkovci vyzkoušeli i hru pod umělým osvětlením. „Umělou trávu mají novou, mají to dobře udělaný. Vidět bylo také dobře, takže žádný problém,“ popisuje večerní zápas levý obránce Baníku.

Na Baník ještě čekají dva přípravné zápasy. Ten nejbližší se bude hrát v sobotu 16. února od 11:00 hodin na sokolovské umělé trávě proti Domažlicím. Druholigový klub je tak v poslední fázi přípravy a tomu odpovídá její průběh. „Jedeme pořád stejně. Něco jsme odběhali na začátku přípravy a teď se spíš soustředíme na taktiku, a aby všichni věděli, co mají dělat na hřišti. Je to příprava jako každá jiná,“ zakončuje rozhovor Jakub Dvořák II.

FC Slavia Karlovy Vary FK Baník Sokolov 0:3 (0:0).

Branky: Čihák, Hlavatý, Holek. Sokolov: Dvořák I (46. Belaň) Ruml, O. Ševčík, Mišůn (60. Stropek), Beránek (60. Dvořák II) Machek (46. Hlavatý), Čihák (60. Glaser) Štípek (46. Mejdr), Liener (46. Holek), Vávra Voleský. (zpa)