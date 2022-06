„Chtěli jsme vyhrát, získat double, a za tímto cílem jsme si šli od první minuty,“ prozradil dvorský záložník Jakub Došek motivaci, se kterou dvorský výběr do finále nastupoval.

Povedlo se. Šestibrankovou kanonádu v prvním poločase načal právě Došek, který v 11. minutě otevřel skóre finálové bitvy.

„Pro nás to bylo hodně důležité, to nás uklidnilo,“ vysvětloval Došek. Následně Dvory předvedly gólovou demolici, kterou Lomnice odnesla dalšími pěti kousky. „Byli jsme efektivní v zakončení a to rozhodlo,“ naráží Došek na gólový apetit svého týmu, který v pohárové bitvě předvedl.

I po změně stran Dvory z gólového apetitu neslevily a soupeři nasázely další branky, čímž dokráčely zaslouženě pro vítěznou trofej.

„Jsme moc rádi za výhru a double v sezoně, a hlavní zprávu jsme poslali, v krajském přeboru s námi musí počítat,“ vzkazuje budoucím soupeřům v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů Karlovarského kraje.

„Chtěli bychom poděkovat našim fanouškům za podporu,“ dodal závěrem Došek, který se v utkání zapsal hned pětkrát do střelecké listiny.

Lomnice – Karlovy Vary-Dvory 2:9 (0:6). Branky: 69. a 76. Joza Zbyněk – 11. , 36. , 40. , 58. a 70. Došek Jakub, 24. Tolar Jan, 31. Koloušek Václav, 45. Němec Filip, 88. Slakoper Daniel. Rozhodčí: Procházka. Bez karet. Diváci: 250.Lomnice: Marka – Janovský, Šlais, Lukeš, Tonhäuser (32. Štěpanovský) – Novák, Ptáček (76. Janura), Veselý, Maršík, Kondelčík (46. Koubek) – Joza.Dvory: Novák – Staněk, Holcman, Tolar (66. Havel) – Shorný, Maňák, Koloušek (73. Slakoper), Šimků, Pachta (73. Lysák), Došek (73. Mudra) – Němec.