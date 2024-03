Final Four opanovaly v Chebu Svatava a Hvězda Cheb

Uplynulý víkend byl rezervován v Chebu Final Four krajského futsalového přeboru kategorie žáků a dorostu. Mladší a starší žáci měly svůj závěrečný turnaj Final Four naplánován na sobotu a kategorie mladšího a staršího dorostu na neděli. Ve finálových turnajích se utkaly nejlépe umístěné čtyři týmy po základní části o celkového vítěze. Systém utkání Final Four byl stanoven již tradičně, tedy vítěz základní části vyzval ve svém souboji o postup do finále v pořadí čtvrtého a druhého finalistu pak určil souboj druhého se třetím z aktuální tabulky umístění týmů po základní části. Poražení z uvedených duelů se pak následně utkali v souboji o konečné třetí a čtvrté místo.

Final Four v Chebu opanovaly Svatava a Hvězda Cheb. | Foto: FK Hvězda Cheb/Zuzana Honzejková