Sokolov – Dobojováno. Fotbalová národní liga o víkendu odehrála poslední podzimní kolo. Hráči Baníku Sokolov ani v patnáctém duelu sezony neokusili hořkost porážky, na domácím trávníku si poradili s posledním Varnsdorfem 3:0.

V utkání se střelecky dařilo Manziovi, který byl nakonec jediným autorem gólů. Ve 25. minutě otevřel skóre po rohovém kopu. „Jeho výkon nám strašně pomohl, dostal se prakticky do druhé situace a vstřelil úvodní branku," liboval si trenér Baníku Šmejkal.

Pro hosty to byl ale prakticky rozhodující gól. „Lacinou brankou na 1:0 to naši hráči zabalili," konstatoval kouč Varnsdorfu Roman Skuhravý.

Do konce první půle se sokolovský útočník prosadil ještě jednou. Ve 39. minutě zužitkoval hlavou centr Poučka – 2:0.

Lepší to s Varnsdorfem nebylo ani ve druhém poločase, přestávková domluva v kabině Severočechů odezněla někam do neznáma. „O poločase se nám nepovedlo hráče probudit," přiznal Skuhravý.

Krátce po zahájení druhého poločasu Manzia zkompletoval hattrick, když se nejlépe zorientoval v šestnáctce Varnsdorfu po nabídce Proška. „Z dalších dvou šancí znovu dvakrát skóroval," pochvaloval si střelecký apetit Manzii Šmejkal.

Méně radosti udělal exotický forvard Baníku lavičce soupeře. „Třetí branka byla po naší hrozné chybě. Měl jsem pocit, že potom se již utkání jen dohrávalo," soudil varnsdorfský lodivod.

Ten byl s výkonem svých svěřenců hrubě nespokojen. „Samozřejmě jsme zklamaní. To, že tady můžeme prohrát, bylo velice pravděpodobné, protože domácí mají velice konsolidované mužstvo, ale daleko více mě mrzí, jakým způsobem naši hráči k utkání přistoupili," čertil se.

„My jsme samozřejmě rádi, že jsme utkání zvládli a s diváky se rozloučili výhrou," zakončil hodnocení Šmejkal.

16. kolo druhé fotbalové ligy

Sokolov – Varnsdorf 3:0 (2:0). Branky: 25., 39. a 48. Manzia. Rozhodčí: Jech – Koval, Kotalík. ŽK: 0:2 (Geissler, Tvaroha).

Sokolov: Belaň – Prošek, Vondráček, Takács, Urma – Vrtělka, Kratochvíl – Kosak, Dvořák II. (79. Machek), Pouček (63. Dřížďal) – Manzia (83. Procházka).

Varnsdorf: Porcal – Geissler, Kvída, Kodr, Tvaroha – Durdevič, Zbrožek, Skwarczek (46. Pajer, 77. Halbich), Rudnytskyy (61. Ondráček) – Martan, Jurča.

Další výsledky: Sokolov – Varnsdorf 3:0 (2:0), Třinec – Pardubice 0:1 (0:0), Karviná – Znojmo 3:0 (3:0), Ústí n/L – Olomouc B 2:1 (2:1), Vlašim – Vyšehrad 3:0 (1:0), Opava – Č. Budějovice 2:2 (1:0), Hr. Králové – Táborsko 1:0 (1:0).