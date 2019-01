Chodov – Husarský kousek. V uplynulé sezoně posadil dorostence chodovského Spartaku v krajském přeboru na mistrovský trůn. Mladičký trenér Jakub Smolka si tak připsal na své konto s asistentem Liborem Markem velký úspěch.

Spartak Chodov | Foto: DENÍK

Během letní přestávky tento úspěšný trenérský tandem přijal podstatně těžší výzvu. A-tým chodovského Spartaku opustil řady krajského přeboru v kategorii mužů a zmiňované duo má za úkol navrátit týmu nejen ztracený fotbalový lesk, ale také navrátit ho zpět do nejvyšší krajské soutěže.

Během letní přestávky tak nezůstal v Chodově kámen na kameni, když Spartak prošel ozdravnou kúrou. „Letní příprava trvala měsíc a půl a věnovali jsme pozornost především práci s míčem a fyzické kondici. Tréninky byly třikrát v týdnu a víkendy jsme se snažili vyplňovat přípravnými zápasy. Celá příprava probíhala ve velkém počtu hráčů a tréninkové jednotky byly na velmi dobré úrovni. Přípravné zápasy nám daly možnost prověřit jednotlivé hráče na různých postech a pomáhaly nám zlepšovat fyzickou kondici, taktiku, práci s míčem a nácvik standardních situací. Navíc se nám podařilo poskládat kvalitní tým, který má touhu na sobě pracovat a stále se zlepšovat. Celkovou atmosféru nejen v kabině jsme si s asistentem nesmírně pochvalovali," ohlédl se za letní přípravou v Karlovarském kraji nejmladší trenér v mužské kategorii Jakub Smolka.

Jenže fotbalová pohádka pokračovala v režii Chodováků i v podzimní části krajské I. A třídy, do které naskočil Spartak v řádně pozměněném kádru, když mezi ostřílené borce se zařadilo úspěšně dravé mládí. Tento správně namíchaný fotbalový koktejl, který dali dohromady Smolka a Marek, zachutnal nejen samotným hráčům, ale také divákům, kteří si tak opět našli na chodovský stadion cestu. Byl k tomu řádný důvod. Spartakovci totiž ovládli podzimní část, a po zásluze přezimují na prvním místě. „Podzimní část bych hodnotil z hlediska počtu nasbíraných bodů na výbornou.

Po herní stránce určitě nějaké to zlepšení proběhlo, ale k úplné spokojenosti to je daleko. Nikdo z nás nečekal, že budeme na konci podzimu na první příčce. Osobně to beru jako velký závazek vůči chodovskému fotbalu a všichni v týmu jsme si vědomi toho, že nás čeká o to víc náročná práce to dotáhnout do úspěšného zakončení soutěže," dobře ví Smolka.

Během první části soutěže i jeho tým okusil na vlastní kůži nejlepší či nejhorší zápas. „Nejlepší utkání bylo s Trstěnicemi, mělo herní kvalitu, náboj, emoce a bylo i pro oko diváka zajímavé. Naopak nejhůř jsme odehráli poslední utkání podzimu proti celku z druhé příčky, a to Aši. Utkání skončilo 5:5 a my vyhráli na penalty. Nutno podotknout, že jsme prohrávali 2:0, poté jsme výsledek otočili na 2:4. Ve druhé půli to bylo ještě zajímavější, když domácí Aš otočila výsledek na 5:4 a my v posledních minutách se štěstím srovnali stav na konečných 5:5," poukazoval Smolka.

Chodovu se tak řádně vyplatil radikální řez, když poskytnutou šanci využili mladíci na sto procent. Průměrný věk hráčů týmu Spartaku je 23 let, a to od nejstaršího hráče Petra Janovského, kterému je 37 let, až po nejmladšího hráče, šestnáctiletého Martina Kruliše.

„Jako nejlepší hráče bych hodnotil kapitána a duši týmu Jáchyma Dutze, dále pak Filipa Vilingera, Ondru Štega, Tomáše Roulicha, Adama Vilda, Jirku Štěrbu a Ondru Klubala. Tito hráči dokázali vytvořit pevnou osu týmu a udržovat v týmu vítěznou pohodu. Dokazovali nám i ostatním hráčům z týmu, jak tvrdě pracovali v letní přípravě a v trénincích během sezony. Šli ostatním příkladem a zbylé hráče strhli svými výkony a přístupem k lepším výkonům. Povedlo se vytvořit skvělou partu a atmosféru týmu, která fungovala od začátku až do konce podzimní části. Společně s asistentem i s hráči budeme dělat vše pro to, aby to bylo ještě lepší. Nejlepším střelcem podzimní části se pak stal Jirka Štěrba se svými deseti přesnými zásahy," chválil své svěřence Smolka.

Chodovský kouč si během podzimu připsal na svůj účet i jeden kuriózní start, když se zapsal v utkání s Dolním Rychnovem do utkání z pozice hráče, když prakticky dostal šanci od svého asistenta Libora Marka.

„Řekl bych, že nemám tolik natrénováno jako borci z týmu, a proto jsem se tomu hodně bránil. Nicméně podle pravidel soutěže, pokud jsem napsán na soupisce, musím nastoupit alespoň na deset minut do zápasu. Zrovna jsem nastoupil na domácím hřišti proti Rychnovu na konci zápasu. I když už bylo rozhodnuto, zápas byl plný emocí a tvrdé hry, přesto jsem si zbytek zápasu náramně užil. Aspoň jsem ochutnal A třídu z jiného pohledu než z toho trenérského. Reakce byla kladná a pozitivní, místy padaly i vtipné narážky. Jsem rád, že mohu trénovat tento tým s mým asistentem, a jsme rádi, že v našem týmu funguje ta správná chemie," usmíval se nad svým představením v soutěži trenér Spartaku.

Spartakovci jsou prozatím v půli cesty za vysněným návratem mezi krajskou smetánku do krajského přeboru. Tomu bude podřízena i zimní příprava.

„Zimní příprava bude trvat měsíc a půl před zahájením jarní části soutěže. V plánu máme obsazení v zimním turnaji v Ostrově. Soustředit se budeme na práci s míčem, herní dovednosti, fyzickou připravenost a taktiku. To jsou aspekty, na kterých budeme tvrdě pracovat. V plánu máme také dva silově náročné tréninky pod dohledem kondičního trenéra. S týmem budeme absolvovat i zimní soustředění, které bude zaměřeno na fyzickou připravenost," nechal nakouknout do zimních plánů chodovských fotbalistů Smolka. Ten během zimní přestávky přivítá navíc ve svém týmu několik staronových tváří, které by měly Chodovu napomoci k návratu ztraceného fotbalového lesku.

„Spartakovský dres od jara obléknou staronové posily, a to Jan Dušek, Martin Vachník, oba se k nám vrátí z angažmá v Německu, Josef Kopecký přijde do Chodova z Královského Poříčí a Michalu Bečváři skončí disciplinární trest. Tyto hráče budeme s asistentem v zimní přípravě důkladně prověřovat, aby co nejlépe zapadli do našeho týmu," upozorňuje Smolka. Chodovský kouč však ví, že bez pomoci realizačního týmu by to taky nešlo. I oni jsou totiž nedílnou součástí týmu.

„Určitě bych chtěl poděkovat mému asistentu Liborovi Markovi za perfektně odvedenou práci vůči týmu a za to, jak pracujeme na stejné frekvenci. Pevně věřím, že v tom budeme pokračovat i nadále. Velký dík patří samozřejmě všem hráčům, kteří se podílejí na velkých úspěších chodovského fotbalu. S poděkováním bych pokračoval i vedoucímu týmu Petru Vojířovi a zdravotníkovi Zdeňkovi Řezáčkovi. Oba dva jsou nedílnou součástí našeho týmu a za jejich podporu a spolupráci jim velice děkuji. Určitě i velké poděkování zasluhují i naši věrní fanoušci, kteří nás podporují i při zápasech, kde se nám moc fotbalově nedaří. Budu velmi rád, když v Chodově bude velká návštěvnost na fotbalových zápasech a podpoří tak nebo vyhecuje hráče k lepším výkonům," dodal závěrem Smolka.