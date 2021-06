V áčkové skupině s předstihem slavila triumf Nová Role, která vítězně zvládla všechna tři utkání, druhé místo připadlo ostrovské rezervě, a tak se bude pouze rozhodovat, kdo skončí na třetí a čtvrté příčce, o kterou se střetnou Merklín s Nejdkem.

To skupina B bude na závěr podstatně zajímavější. Půjde totiž o první příčku, o kterou se budou prát ve vzájemném souboji Dvory a Dalovice, které obě předcházející utkání vyhrály. Zajímavá bitva bude o třetí příčku, o kterou se střetne Chyše se Žluticemi, když oba týmy ještě nezískaly ani bod.

Ve skupině C bude chtít zůstat stoprocentní Jáchymov, který se vydá do Vojkovic, jež si drží druhou příčku. Na tu si však dělají zálusk třetí Abertamy, které v derby horalů budou hostit bezbodový Pernink.

O první příčku se bude bojovat ve skupině D, kde prozatím patří první pozice Božičanům. Ty se představí na půdě kolovského Ajaxu, kterému patří příčka druhá. Děpoltovice se pak vydají směrem Bečov, kde se jim postaví tamní výběr Slavoje, který je bez zisku bodu na poslední příčce.

V poslední skupině E taktéž bude v sázce první místo, které si drží prozatím stoprocentní Stanovice, jež však budou hostit druhou v pořadí Štědrou, což slibuje zajímavou fotbalovou podívanou. Ve druhém duelu skupiny se pak představí před svými fanoušky Otročín, který bude hostit bezbodovou Slavii Junior.

Program, skupina A: Merklín – Nejdek (SO, 17.00); skupina B: Chyše – Žlutice (SO, 17.00), Dvory – Dalovice (NE, 15.00); skupina C: Abertamy – Pernink (SO, 17.00), Vojkovice – Jáchymov (NE, 14.00); skupina D: Kolová – Božičany (SO, 17.00), Bečov – Děpoltovice (SO, 17.00); skupina E: Stanovice – Štědrá (SO, 17.00), Otročín – Slavia Junior (NE, 14.00).