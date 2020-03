„Vzhledem k mimořádnému opatření umožní FK Hvězda Cheb na domácí utkání proti rezervě Dynama České Budějovice vstup prvním čtyřiceti divákům,“ vydala před utkáním 17. kola Fortuna Divize A své stanovisko FK Hvězda Cheb. Na duel, který se odehraje v sobotu 14. března od 17 hodin na chebské umělce, se tak dostane jen hrstka fanoušků.

Naopak ´bez diváků´ odehraje své druhé jarní utkání mariánskolázeňská Viktoria, která se postaví na stadionu U Ferdinandova pramene od 14.30 třetímu celku Fortuna Divize A Katovicím. „Na základě nařízení vlády o zákazu všech akcí s účastí nad 100 osob se sobotní domácí zápas s Katovicemi odehraje bez diváků. Vstup na zápas bude povolen pouze rodinným příslušníkům hráčů a realizačním týmům,“ upozorňuje své fanoušky v prohlášení k sobotní bitvě mariánskolázeňská Viktoria.

Záležet však bude na tom, kde se duel odehraje, pokud to bude na umělé trávě, fanoušci mohou z bezprostřední blízkosti sledovat duel zpoza plotu, pokud to bude na přírodní trávě, už to budou mít se sledováním poněkud ztížené.

Stejná situace bude platit i v podání ostrovského FK, který odehraje premiérové jarní utkání v rámci Fortuna Divize B na své umělce, kde bude v sobotu 14. března hostit od 14.30 celek Loun. „Vstup na zápas bude umožněn pouze rodinným příslušníkům hráčů a realizačním týmům, abychom se vešli do hranice sta lidí,“ vysvětlil rozhodnutí klubu odehrát zápas bez fanoušků předseda FK Ostrov Pavel Bursík.

Čtvrtým týmem, který odehraje své utkání v domácím prostředí, je karlovarská Slavia, která v neděli 15. března bude hostit od 10.30 pražský Motorlet. O tom, jestli to bude bez diváků, či ne, se teprve vedení Slavie rozhodne.

„Další kroky provedeme během následujících dní podle vývoje situace, kdy o nich samozřejmě budeme informovat,“ přiblížil situaci v karlovarském klubu před zápasem s Motorletem, předseda FC Slavia Karlovy Vary Stanislav Štípek.