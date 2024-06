Pane předsedo, před několika dny se uzavřela napříč Karlovarským krajem fotbalová sezona, jaká byla z vašeho pohledu?

Soutěžní ročník 2023/2024 na úrovni mužů i mládeže proběhl bez větších problémů. Krajské soutěže jsou nastavené losem a termínovou listinou, tudíž zde není prostor pro chyby. Krajský přebor mužů ovládla rezerva FC Slavia Karlovy Vary, I. A třídu rezerva FK Baník Sokolov a I. B třídu TJ Spartak Horní Slavkov, která zároveň nastřílela nejvíce gólů v rámci krajských soutěží mužů.

Vy jste se svými kolegy, pokud to bylo možné, předávali poháry vítězům, je to i cílem do budoucna?

Určitě. Na konci soutěžního ročníku jednotlivé soutěže gradují jak sportovně, tak emočně. Cílem předávání poháru pro vítěze jednotlivých soutěží, je předat pohár nejlépe na domácím hřišti při oslavách postupu do vyšší soutěže, zejména před svými fanoušky. Na Výkonném výboru jsme se shodli, že pořídíme reprezentativnější poháry včetně pentlí v barvách klubu.

Před startem jarní části vás trápila agrese, zlepšila se během druhé poloviny fotbalové sezony?