Hodně však tomu napomohla dvouciferná výhra 22:0 nad Verušičkami. „Každá výhra potěší, ale tato bohužel ne. Soupeř se sešel pouze v osmi hráčích, a navíc hrál doma,“ vracel se zpět k vysoké výhře svého týmu kapitán Ajaxu Kolová Jakub Gábner.

„Mohlo to být klidně padesát nula,“ připomíná jednoznačný průběh, když hotovo bylo již po prvním poločase, který Kolová vyhrála v poměru 15:0.

„Spíše to byl tréninkový zápas, je dobře, že si zastříleli prakticky všichni, ale to je tak všechno, co nám utkání dalo, pokud pominu body a góly,“ již s úsměvem podotýká k rekordní podzimní výhře. Právě kolovský kapitán přispěl k vítězství hned čtyřmi přesnými kousky.

„Moje čtyři branky? Mohlo jich být více, ale na druhou stranu jsem rád, že to tam nějak popadalo,“ culí se Gábner. Kolová si tak připsala na účet nejvyšší počet vstřelených branek ze všech krajských či okresních soutěží mužů. „Je to škoda, že soutěže byly přerušeny, ale respektujeme nařízení vlády, zdraví je přednější,“ podotýká k druhému přerušení soutěže během tohoto roku.

„Snad se vše brzy vrátí k normálu a my se budeme moci vrátit zpět na stadiony,“ dodává kapitán Ajaxu.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Nejpilnějším střelcem byl na podzim štěderský šutér Hotěk

Nejlepší střeleckou muškou se mohl ve zkrácené podzimní části pyšnit kanonýr v trikotu TJ Sokol Štědrá Miloslav Hotěk. Ten si totiž připsal na střelecké konto během sedmi vystoupení v rámci okresní III. třídy mužů skupiny B úctyhodných patnáct branek. Hodně tomu napomohla kanonáda Štědré v souboji s rezervou kolovského Ajaxu, když z toho nakonec byla vysoká výhra 14:0 a Hotěk v tomto duelu obstaral polovinu branek štěderského výběru.

„Na zápas s Kolovou jsme se těšili, ale hned při nástupu jsem byl trošku otrávený, jelikož soupeř dorazil pouze s devíti hráči,“ kroutil nevěřícně hlavou Hotěk. Kolováci tak tvrdě zaplatili.

„Zápas o ničem, co si budeme povídat,“ hledal marně slova chvály i přes výhru útočník Štědré. A nebylo divu. „Navíc první půli jsme k zápasu přistoupili špatně a bylo z toho pouze vedení 4:0,“ vzpomíná Hotěk.

To ve druhém poločase jeho tým nasypal soupeři dalších deset kousků. „Druhá půle sice byla na góly podstatně bohatší, ale bylo to dané tím, že Kolová dohrávala zápas v sedmi hráčích,“ krotil gólovou euforii svého týmu Hotěk.

Štědrá před přerušením podzimní části dosáhla na pět výher se skóre 41:3 a v béčkové skupině jí patří bez ztráty bodu první příčka. „Jsme rádi, že se nám daří, jen je škoda, že byla soutěž přerušena,“ zklamaně uzavírá Hotěk.