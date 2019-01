KARLOVY VARY - Brankář DC Bacardi Karlovy Vary Tomáš Moudrý poprvé inkasoval ve III. třídě až po 378 minutách.

Tým DC Bacardi Karlovy Vary. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Nováček? Ale kdepak. Hráči DC Bacardi Karlovy Vary ve třetí okresní fotbalové soutěži ničí jednoho soupeře za druhým. Naposledy vyprášili tým Údrče rozdílem třídy v poměru 9:2.



„V první půli jsme nehráli vůbec dobře. Prakticky nic se nám nedařilo,“ smutně se vracel k utkání kapitán Bacardi Tomáš Zoka.



A ví proč. Jeho tým v utkání prohrával, přesto po první pětačtyřicetiminutovce se ujal vedení 2:1. Raritkou tak v utkání byla i první inkasovaná branka, kterou brankář Bacardi Tomáš Moudrý obdržel až po dlouhých tři sta sedmdesáti osmi minutách.



„O přestávce byla v naší kabině pořádná bouře,“ narážel na poločasové mytí hlav od trenéra Libora Marka Zoka, který vzápětí dodal: „Ve druhém dějství jsme začali hrát jednoduchý fotbal, který jsme dokázali i brankově zúročit. Navíc nám pomohlo vyloučení domácího hráče.“ V šestém kole třetí třídy změří v domácím prostředí ve Staré Roli své síly s dalším nováčkem z Bražce. „My půjdeme do utkání s jediným cílem, a to vyhrát. I když budeme oslabeni o čtyři hráče základní jedenáctky, doma musíme bodovat naplno,“ vysvětloval Tomáš Zoka.



Hráčům Bražce se v premiérové sezoně nedaří tak, jak by si určitě přáli. V pěti odehraných kolech si fotbalisté Javoru připsali na své konto pouze jedinou výhru, kterou zaznamenali v oficiálním prvním kole druhé nejvyšší okresní fotbalové soutěže na stadionu pilské rezervy.



O první body Bražce se za vítězství 2:1 postarali kanonýři Václav Kozler a Petr Čurha. V dalších kolech se už nejen jim přestalo dařit. V posledním odehraném utkání nestačili Bražečtí na Kyselku, které podlehli těsně 2:3. „Nehrajeme špatně, jen se nám prostě lepí smůla na kopačky,“ vypočítával bražecký předseda Robert Rypara a hned dodal: „My jsme šli do III. třídy s cílem zachránit se, proto ani nepomýšlíme na vyšší příčky, i když by to určitě nebylo špatné.“



Do Bražce o letní přestávce nastoupily hned tři nové tváře. „Pomalu dáváme tým dohromady. Na jaře už bychom však chtěli předvádět úplně jiný fotbal. Chtěli bychom tak ještě posílit naši útočnou řadu,“ zamyslel se Rypar. V neděli však fotbalový los připravil jeho týmu do cesty jedenáctku Bacardi.



„Rádi bychom chtěli uhrát proti Bacardi slušný výsledek. Proto také tomu přizpůsobíme naši taktiku. Raději nedáme dvě branky, abychom museli pak devětkrát inkasovat,“ narážel předseda na výprask Údrče.



Na hřišti v Truhlářské se tak možná připravuje velká kanonáda. Bacardský kanonýr Josef Mestl nasázel prozatím soupeřům v pěti kolech jedenáct branek, kolik přesných zásahů si schoval na nedělní derby nováčků?