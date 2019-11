Poslední příležitost. Tak tu mají před sebou nejen příznivci zástupců karlovarského kraje ve Fortuna ČFL či Fortuna Divizi, ale také III. třídě mužů Karlovarska.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Všechny tyto soutěže za sebou o víkendu zatáhnou podzimní oponu. Vybírat budou moci hned ze čtyř soutěží. Podzimní derniéru, která navíc bude domácí, mají před sebou týmy hrající celostátní soutěže. Vše odstartuje Fortuna Divize B, ve které se bude loučit nejen s podzimem, ale také svými fanoušky Ostrov, kterému se postaví do cesty od 13.30 Chomutov. Ve stejný čas odstartuje také poslední zápas březovské Olympie, které se postaví na závěr první poloviny soutěže do cesty poslední Dobříš. Ve Fortuna Divizi A pak má naordinovanou domácí derniéru chebská Hvězda, která bude hostit od 17 hodin za doprovodu záře reflektorů jedenáctku Hořovicka. Mezitím se pak mohou fanoušci okresní kopané vydat na osm stadionů v rámci třináctého, tedy závěrečného kola III. třídy, kdy první utkání odstartuje v Sadově v 10.30 a vše zakončí v 15 hodin souboj Dvorů s Novými Hamry. V neděli 17. listopadu udělá definitivní tečku za svým vystoupením v podzimní části Fortuna ČFL áčkové skupiny karlovarská Slavia, které se na drahovické umělce postaví od 10.30 do cesty v rámci západočeského derby rezerva Viktorie Plzeň.